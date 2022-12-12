伊朗周一再次公开执行一名涉示威男子绞刑

伊朗，死刑，示威

伊朗周一（12月12日）对一名被判杀害两名安全部队人员的23岁男子执行公开绞刑，这是在不到一周内第二个与反政府示威有关的处决。

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法新社报道援引 伊朗司法机构媒体米珊报（Mizan）报导，23岁的拉纳瓦德（Majid Reza Rahnavard）被指在11月17日刺死两名伊斯兰教民兵，并刺伤另外四人而被判处死刑，周一在圣城马什哈德被公开处决。报道说，他在11月19日在试图逃离该国时被捕。

从他被捕到处决仅约20天，人权组织谴责这一仓促审判，包括不允许拉纳瓦德选择自己的律师。

伊朗22岁的库尔德女子阿米尼因违反伊朗严格的头巾着装规定9月16日被道德警察逮捕后死亡，引发震撼伊朗全国已持续近三个月抗议浪潮。

周一的处决是伊朗对涉及此次示威的第二个死刑执行，上周四，另一名23岁的男子穆森-谢卡里（Mohsen Shekari）因在抗议活动开始时封锁街道并打伤一名准军事人员而被执行死刑。对他的判决在国际引发广泛的谴责。

据本台驻德黑兰法语特约记者Siavosh Ghazi的报道，伊朗总统及多位政府官员近日表示，那些挑起骚乱的人将受到审判和惩罚，司法不会受到反对死刑运动的影响，这显然是是对西方的严厉批评以及对伊朗民间反死刑运动的强硬回应，上周六晚上，在德黑兰和各省发生了几起反对死刑的静默游行，但游行最终都被防暴警察驱散。

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