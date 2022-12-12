喀布尔中国商人光顾的酒店遭袭 已知3死18伤

喀布尔中国人酒店遭袭击

阿富汗首都喀布尔一中国商人光顾的酒店发生爆炸和枪击事件后，酒店大楼冒出浓烟2022年12月12日星期一

喀布尔一家中国商人经常光顾的酒店12月12日遭武装人员袭击。塔利班称有三名袭击者被打死，但死亡人数仍不清楚。

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据非政府组织Emergency在推特上宣布，喀布尔商业中心一家中国商人常光顾的酒店周一下午遭袭击后，有21人被送到该组织在喀布尔经营的医院，其中有3人在到被送到医院之前已经死亡，另有18名伤员。该非政府组织没有说明三名死者和受伤者的身份。

但塔利班的发言人扎比胡拉-穆贾希德（Zabihullah Mujahid）在当晚说，袭击以"三名袭击者的死亡"而告终。

该发言人还说，"所有酒店的客人都获救了，没有外国人被杀。但他补充说："只有两名外国客人从酒店的上层跳下时受伤。

法新社说，周一下午，在喀布尔一个中国商人经常光顾的“Longan”酒店附近发出巨大的爆炸声和枪声。一些目击者告诉法新社，"当时听到酒店发出至少5次爆炸声，然后是大量的枪声"。当地媒体也报道了类似的信息。

社交网络上发布的视频中，可以看到酒店一楼的火焰，和酒店的客人冲向窗户。该酒店是一个多层建筑。法新社记者还看到酒店内冒出一股浓烟。

自塔利班重新掌权以来，越来越多的中国商人到访阿富汗。尽管北京没有正式承认塔利班政府，但中国与阿富汗有76公里长的边界，是少数几个在阿富汗保持外交存在的国家之一。

法新社说，北京长期以来一直担心阿富汗可能成为来自新疆的维吾尔少数民族的集结地。

塔利班已向北京承诺，他们不会让阿富汗被用作维吾尔武装分子的基地。作为交换，中国当局向塔利班提供了经济支持和对其国家重建的投资。

塔利班声称，自2021年8月他们重新掌权以来，该国的安全状况有所改善，但也发生了许多炸弹袭击事件，这些事件通常由伊斯兰国组织（EI-K）在当地的分支声称负责。

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