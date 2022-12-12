巴黎国际会议将讨论帮助乌克兰过冬和重建

乌克兰/巴黎国际会议

支持乌克兰过冬的巴黎国际会议定于12月13日召开。法国总统马克龙与乌克兰总统泽连斯基12月11日通电话协调同步。

广告 继续浏览后续

法国总统马克龙昨天在推特上说：“我们与泽连斯基总统一起筹备了法国将于周二举办的两场会议：第一个是国际会议，应对乌克兰过冬的需要；第二个是参与乌克兰国家重建的法国公司的会议。

马克龙还写道：“乌克兰可以指靠法国的支持，直到它完全恢复自己的主权和领土完整”。

乌克兰总统泽连斯基在推特上说，“在巴黎举行七国集团虚拟峰会和支持（乌克兰）会议之前，我们为同步立场进行了协调”。“讨论了我们的10点和平计划的实施，以及国防合作和能源稳定"的问题。

泽连斯基在11月中旬提出了一个10点和平计划，内容涵盖乌克兰的领土完整，囚犯的命运和粮食安全。

泽连斯基明天周二将通过视频在"支持乌克兰恢复和重建"的会议上发言，他的总理将出席这次会议。

据爱丽舍宫称，来自47个国家的"国家元首、政府首脑、部长及联合国秘书长安东尼奥-古特雷斯将与会。

12月初，马克龙曾说，一旦乌克兰战争结束，应该给予俄罗斯一个"保障"，以便寻求一个良好的“平衡”。

此话惹恼了一些乌克兰人士和东欧的领导人，甚至引发他们直接的反对。但爱丽舍宫表示在法国和乌克兰之间不存在任何紧张关系。

稍后，马克龙在访美前夕强调称，乌克兰的边界问题取决于乌克兰人。他说，“我们捍卫的是《联合国宪章》的原则---领土完整和国家主权”。

俄总统普京上周五表示，"最终"需要一项协议来结束乌克兰的“冲突”。

马克龙在12月初宣布，他将"很快"与弗拉基米尔-普京对话，特别是围绕乌克兰的"民用核电"安全问题。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅