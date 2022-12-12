拜登与泽连斯基通话：承诺美国将继续对乌克兰提供各类援助

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乌克兰总统泽连斯基12月11日与美国总统拜登互通电话。泽连斯基表示，他与拜登讨论了进一步的防务合作，保护和维护乌克兰的能源部门等议题，并在即将举行的七国集团（G7）线上峰会前协调了双方的立场。

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据乌克兰总统府介绍，泽连斯基就拜登上周五宣布的最新的一揽子安全援助计划表示感谢，以及感谢美方对乌克兰主权和领土完整的一贯支持，对巩固国际努力以反对俄罗斯侵略的领导作用。

泽连斯基强调，乌克兰希望实现和平，并提请注意巩固国际努力以实现这一目标的重要性。乌方指，正是为了这个目的，在二十国集团（G20）峰会期间，泽连斯基提出了“和平方案”，其中规定了10个至关重要的步骤，“这些步骤的实施将使战争得以停止”。

据悉，泽连斯基向拜登概述了乌方关于在这一重要方向进一步开展工作的设想，并提出了召开全球和平峰会的倡议。他还对美国向乌克兰提供的前所未有的安全和财政援助表示感谢，并指这不仅有助于乌方在战场上取得成功，也有助于保持乌克兰经济的稳定。

泽连斯基还向拜登通报了俄罗斯导弹恐怖事件的后果，其导致乌克兰约50%的能源基础设施被毁。在这方面，泽连斯基赞扬了美国为重建乌克兰的能源系统所提供的援助。他表示希望进一步与美方深化这一领域的合作。

乌方指，泽连斯基还强调了乌克兰拥有足够防空能力的重要性。他并呼吁美方尽一切可能帮助保护乌克兰的平民人口及其关键基础设施。泽连斯基强调，这一点在现在尤其重要，因为乌克兰的冬季已经开始。

乌方称，“乌克兰总统感谢美国领导人确认他准备在必要时支持乌克兰，并感谢美国对我国在国际公认边界内的主权和领土完整原则的明确和一贯承诺。”

白宫周日发表的声明指出，“拜登总统强调了美国如何通过我们的安全援助优先努力加强乌克兰的防空，包括12月9日宣布提供2.75亿美元的额外弹药和装备，其中包括对抗俄罗斯使用无人驾驶飞行器的系统。拜登总统还强调了11月29日宣布的5300万美元用于支持能源基础设施，以加强乌克兰能源网在俄罗斯定向攻击后的稳定性。”

美方称，“拜登总统欢迎泽连斯基总统表示对基于《联合国宪章》所载基本原则的公正和平持开放态度。他重申美国承诺继续向乌克兰提供安全、经济和人道主义援助，追究俄罗斯对其战争罪行和暴行的责任，并对俄罗斯的侵略行为施加代价。”

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