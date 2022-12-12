欧盟“全球门户”计划举行首次董事会会议 冯德莱恩：我们的方案是独一无二的

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自布鲁塞尔方面消息，欧盟委员会主席冯德莱恩（Ursula von der Leyen）12月11日主持召开了“全球门户”（Global Gateway）基建投资计划董事会首次会议。会议强调了该计划实施第一年所取得的进展，目标是到2027年调动3000亿欧元的投资。会议确定了2023年共同合作的业务重点，以便与欧盟合作伙伴一起推动“全球门户”计划的项目发展。

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冯德莱恩在会上表示：“‘全球门户’计划首先是一个地缘政治项目，它寻求在竞争激烈的国际市场上为欧洲定位。它是一个重要的工具，因为基础设施投资是当今地缘政治的核心”。她续指，“世界各地的合作伙伴都希望与欧洲合作。实施的第一年显示了对可持续投资的需求，这些投资将我们的合作伙伴的战略自主权置于我们所提供方案的核心位置。”

据欧盟方面介绍，董事会周日根据欧盟国际合作事务专员尤乌尔皮莱宁（Jutta Urpilainen）和欧盟邻国和扩大事务专员瓦赫利(Oliver Varhelyi)的发言，审查了“全球门户”计划推出第一年中的实施情况。

冯德莱恩随后与董事会成员就该计划在明年的实施重点进行了讨论。与会的欧盟外交与安全政策高级代表博雷利（Josep Borrell）进行了总结性发言，并将于周一的欧盟外长会议上向成员国就会议内容进行汇报。

博雷利会后通过推特表示，“‘全球门户’计划的执行工作一直在推进，但现在我们需要加快调动我们的资源。2023年将是对欧盟作为一个全球力量的信誉的考验。让我们一起将其落实”。

冯德莱恩指出，“（该计划）有许多项目正在进行中，从太阳能工厂到数字电缆—还有更多的项目即将到来”。她强调，“外界存在有很多（投资)方案，但我们的方案是独一无二的。‘全球门户’是一个我们的合作伙伴可以信赖的方案。”

据欧盟介绍，“全球门户”战略正在坚定地进行中。在其实施的第一年，正在进行关键的投资，以通过水下数据电缆和欧盟及其合作伙伴之间的地面连接来促进数字连接，通过投资太阳能工厂和风力发电场来增加能源的可再生生产，并增加例如疫苗、药品和健康技术的获取和制造能力。

消息指，自“全球门户”计划去年启动以来，欧盟预算已承诺提供超过90亿欧元的赠款，用于非洲、拉丁美洲和加勒比以及太平洋地区所有确定部门的关键投资。2021年至2027年期间，欧盟机构和欧盟成员国联合将调动高达3000亿欧元的投资，用于数字、气候变化和能源、运输、健康教育和研究这五大领域。它动员了所有欧盟机构、欧盟成员国、其发展金融机构、欧洲投资银行、欧洲复兴开发银行和欧洲私营部门。

欧盟方面表示，对于撒哈拉以南非洲、拉丁美洲和亚太地区，欧盟委员会将于12月15日提交欧洲金融机构的40个项目管道，供欧洲可持续发展基金+（EFSD+）下的运营董事会批准，预计将在有助于“全球门户”的关键部门共同产生超过500亿欧元的投资。

根据5月与欧洲投资银行签署的EFSD+担保协议，为涵盖欧洲投资银行在清洁能源、绿色基础设施和健康等领域的主权贷款提供总计267亿欧元的担保，34个项目价值74亿欧元的投资已经得到批准。

涉及西巴尔干地区以及南部和东部邻国，欧盟与欧洲金融机构一起，迄今已从三个经济和投资计划下预计到2027年可利用的770亿欧元总投资中调动了140亿欧元，为在这些地区实现“全球门户”作出贡献。

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