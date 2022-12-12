美国能源部长称本周将宣布一项“重大科学突破”

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美国能源部长格兰霍姆(Jennifer Granholm)12月11日表示，将在本周宣布一项“重大科学突破”。此前媒体报道，一个联邦实验室最近在核聚变研究方面取得了一项重大里程碑。

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英国《金融时报》周日报道说，位于加州的劳伦斯利弗莫尔国家实验室（LLNL）的科学家们已经从一个实验性核聚变反应堆中实现了“净能源增长”。这将代表研究人员首次成功地在核聚变反应中产生的能量（与为太阳提供能量的类型相同），多于该过程中消耗的能量。这可能是追求“零碳”能源的重要一步。

美国能源部和该实验室发言人告诉法新社，他们无法评论或证实《金融时报》的报道，但表示能源部长格兰霍姆将在周二“宣布一项重大的科学突破”。劳伦斯利弗莫尔国家实验室的发言人补充说，他们的“分析仍在进行中”。她指出：“我们期待着在周二这个过程完成后分享更多信息”。

《金融时报》援引三位了解初步结果的消息人士的话说，产生120%净能量增益的核聚变反应发生在过去两周。《华盛顿邮报》随后报导称，两位熟悉这项研究的人证实了这一进展，一位高级核聚变科学家告诉该报：“对我们大多数人来说，这只是一个时间问题。”

核聚变被一些科学家认为是未来的潜在能源，特别是由于它几乎不产生废物和温室气体。美国国会众议员刘云平(Ted Lieu)说，“如果这个核聚变能源的突破是真的，它可能会改变世界的游戏规则”。

报导提及，核聚变与核裂变不同，后者是目前在核电站中使用的技术，它使两个原子核融合，而不是分裂一个原子核。劳伦斯利弗莫尔国家实验室的核聚变设施由近200台激光器组成，这些激光器有三个足球场那么大，用高能量轰击一个小点，以启动核聚变反应。

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