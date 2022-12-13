印度指控中国试图改变边境现状

中印边境

印度国防部长周二（12月13日）指责中国在上周试图"单方面改变"喜马拉雅有争议边境的现状，冲突导致双方人员受伤。

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法新社12月13日发自新德里的报道，印度防长辛格(Rajnath Singh)说，"2022年12月9日，（中国）解放军部队试图单方改变现状，侵占印度的实际控制线。

据《印度人报》消息，印度防长周二表示，印度和中国的士兵上周在有争议的边境地区发生了冲突，这是自2020年6月双方在有争议边境地区发生致命冲突以来的最新暴力事件。

辛格在议会发表讲话时说，周五沿阿鲁纳恰尔邦东部的塔旺地区发生的遭遇战是在中国军队"侵占印度领土"，并"单方面试图改变有争议边界的现状"后发生的。

辛格说，没有印度士兵受重伤，双方的部队很快就撤出了这一地区。印军周一发布的一份声明说，双方的军人都受了轻伤。

他还说，当地指挥官周日开会讨论了这一争端，印度政府通过外交渠道与中国进行了沟通。

中国外交部发言人汪文斌在每日简报会上没有透露事件的细节，但表示，中国希望印度与中国一起贯彻双方的协议，"共同维护中印边境地区的和平与安宁"。 他还说，"据我们了解，目前中印边境的局势总体上是和平和稳定的"。

11月，印度陆军总司令马诺伊-潘德说，中国在拉达克的兵力"没有明显减少"。他形容边境的局势"稳定但不可预测"。

该报道说，几十年来，印度和中国对实际控制线进行了激烈争夺，这条松散的分界线将中国和印度控制的领土从西部拉达克到印东的阿鲁纳恰尔邦分开。1962年，印中国就这一边界进行了一场战争。

近年来，双方的士兵都在有争议的边境地区巡逻。双方士兵经常接触，这两个亚洲巨人互相指责对方派遣军队进入其领土。

2020年6月，在拉达克加尔万山谷的喀喇昆仑山中，双方的士兵们用石头、拳头和棍棒打了起来，引发了紧张局势。至少有20名印度士兵和4名中国士兵死亡。两国都在其事实上的边界沿线驻扎了数万军队，并有大炮、坦克和战斗机作后盾。

经过双方军事指挥官的多次会晤，一些印度和中国士兵已经从拉达克的一个关键摩擦点撤出，但双方关系仍然紧张。

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