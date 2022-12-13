德国教育部长希望2023年访问台湾

德国/台湾

德国联邦教育和研究部长斯塔克-瓦特辛格（Bettina Stark-Watzinger）希望在2023年前往台湾。这是德国联邦民主党议员彼得-海德周一晚上在柏林一个讨论会上宣布的消息。

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海德告诉德国《每日镜报》（Tagesspiegel）说，"这次旅行非常重要，因为我们希望扩大与台湾的关系，在教育，研究和数字领域"。

这位议员说，此外，定于春季进行的这次访问具有巨大的象征意义，也是向中国发出的一个信号，要明确表示，台湾是我们的一个重要伙伴，决不能用武力改变台湾海峡的现状"。

他补充道，"我们正在表明，我们有足够的信心与台湾谈论扩大关系，甚至在政府层面"。

该报道说， 台湾从来都不是中华人民共和国的一部分。然而，北京声称对这个民主岛国进行统治，并保留以武力强制执行的权利。几乎每天都有中国战斗机飞过台湾海峡的中线，这被认为是一条非官方的边界。

每日镜报说， 德国联邦教育部在周二被问及时，既不正式确认也不否认这个访问计划。如果成行，斯塔克-瓦茨格将是自1997年德国经济部长京特-雷克斯罗德（Günter Rexrodt）访问这个东亚国家以来的首次德国部长级访问。

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