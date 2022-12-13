援乌巴黎国际会议聚焦能源、水、食品、卫生和交通

巴黎援乌国际会议

援助乌克兰民众过冬的巴黎国际会议有70多个国家和组织出席2022年12月13日

巴黎今天12月13日上午在法国外交部召开援助乌克兰国际会议，聚焦被俄罗斯炸毁的能源、水、和交通等民用基础设施，以及食品和卫生问题。

广告 继续浏览后续

法国外交官凯瑟琳-科隆纳周二宣布，在支持乌克兰的巴黎国际会议上，已筹集了近10亿欧元的捐款，以帮助基础设施被俄罗斯打击破坏的乌克兰人民度过冬天。

科隆纳在与乌克兰总理丹尼斯-奇米格尔举行的联合新闻发布会上说，“援助已规模已超过了乌克兰总统沃洛基米尔-泽连斯基在会议开幕时要求的8亿欧元”。她说，“事实上，我很高兴地宣布，我们已经超过了这个数字，我们更接近10亿欧元"。

本次会议由法国总统马克龙与乌克兰总统泽连斯基在一个月前策划，旨在支持乌克兰在这个冬天的“民间复原能力”。

会议发言人将重点关注五个关键领域--能源、水、食品、卫生和交通，以确保乌克兰保持一个正常运作的关键基础设施。

主持会议的法国外长科隆纳在会议开始表述了乌克兰的情况说，现在“那边很冷，俄罗斯正在轰炸，试图切断水、电和天然气，因此今天有70个国家和国际组织聚集在一起，提供具体的应对措施，包括提供发电机和协助重建"。

比利时外长拉比布补充说："俄罗斯正在利用这个困难时刻，玩弄一场消耗战，耗时间，我们在这里表示，声援并支持乌克兰，直到这场战争结束。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅