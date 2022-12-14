伊朗总统不满习近平在沙特的立场 要求中方“补偿”

中国伊朗沙特

伊朗总统莱希向到访的中国副总理胡春华表示，中国国家主席最近访沙特提出的一些立场引起伊朗国民和政府的不满，他并严肃要求中方为此向伊朗作出补偿（compensation）。

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伊朗外交部网站12月13日刊文称，为了发展两国关系，中国副总理胡春华昨天率领经贸代表团抵达伊朗，并前往巴斯德街拜会了伊朗伊斯兰共和国总统莱希。

在这次会晤中，莱希向胡春华表示，"中国国家主席最近访问该地区（沙特）时提出的一些立场引起了伊朗国民和政府的不满和抱怨，伊朗严肃要求中方进行补偿"。

习近平12月7日对沙特进行三天访问，期间出席了海湾阿拉伯国家合作委员会合作与发展峰会（海合会GCC），发表了内容包含伊朗与阿联酋有争议的三个岛屿的声明，称双方领导人支持阿联酋根据国际法进行双边谈判和平解决大通布、小通布、阿布穆萨岛问题的倡议和努力…。” 此外，该声明还提到伊朗的核计划及其在中东地区的活动。

昨天，中国副总理胡春华向伊朗总统莱西转达了习近平的热情问候，并坚称"中国始终尊重伊朗伊斯兰共和国的国家主权和领土完整，支持伊朗为确保其基本利益所做的努力"。

此外，胡春华还向莱西汇报了他之前与伊朗官员会晤的结果和数百亿美元的联合投资行动，以及双方在经济、工业、能源、过境、金融和银行合作的发展情况。

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