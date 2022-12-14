美国国会两党法案拟将华为等5G公司踢出银行系统

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美国议员提出一项由两党议员支持的法案，该法案要将“在美国从事经济间谍活动”的华为和其他中国5G公司踢出美国银行系统。

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路透社12月14日报道，该法案由美国共和党参议员汤姆-科顿（Tom Cotton）提出，得到参议院多数党领袖、民主党人查克-舒默（Chuck Schumer）等议员的支持。

这个法案要求"严厉制裁"对美国从事经济间谍活动的华为公司和其他"不值得信任的"中国5G生产商，拟将这些公司实体纳入美国财政部“指定制裁的清单”（Specially Designated Nationals, SDN），将它们排除在美国金融体系之外。

路透社说，华为没有立即恢复其置评请求。

中国外交部发言人汪文斌表示，"中国坚决反对美国对国家安全概念的泛化，（以及）滥用国家权力打压中国企业"。

汪文彬在例行新闻发布会上表示，美国议员提出两党议案后，中国将"坚决维护 "中国公司的合法权益。

路透社说，美国议员过去曾试图遏制华为进入美国银行，在2020年唐纳德-特朗普总统在任时曾提出一个类似的法案。

这次提出法案的共和党参议员汤姆-科顿周二在一份声明中说，"近年来，在打击华为主导5G和窃取美国人数据的恶意企图方面，我们在国内和国外都取得了巨大进展"。

他补充说："我们不能允许华为和中国共产党接触美国人的个人数据和我们国家最敏感的国防系统。

今年10月，美国检察官指控两名中国情报官员试图在对华为的调查中作假。检察官说，这两名中国公民曾试图招募一名美国执法人员作为他们的间谍，但这名被招募的人员实际上是美国的特工。

美国联邦通信委员会在上个月通过规则，禁止来自华为的新电信设备。

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