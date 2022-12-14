2022全球533名记者被囚禁，中国仍是全球最大记者监狱

无国界记者年度报告

无国界记者组织14日发布的最新全球记者遭受暴力情况年度报告显示，2022年，全球共有533名记者因新闻报道而被拘禁，这一数字比去年的统计高出13.4%。而中国始终是全球拘禁记者最多的国家，共有110名记者身陷牢狱。

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从无国界记者这份最新报告的数据来看，全球新闻记者在工作中面对的险恶环境不仅没有改善，显然还在恶化。因新闻报道而被拘禁的人数再创记录，达到533人。而且被囚禁记者中女性的人数也达到最高，共有78人，与2021年相比增加近30%。在所有被囚记者中所占比例接近15%。而这一比例在五年前还不到7%。

在新闻报道工作中遇害的记者的人数也比2021年增加了18.8%，共有57人丧生。而此前两年，全球记者遇害人数已经跌至历史最低水平。报告指出，今年2月底开始的俄乌战争只是记者遇难人数上升的原因之一，57名遇害记者中60%的人并不是丧生于发生战火的国家，仅在墨西哥、海地与巴西就20名记者遇害，使得拉美地区成为全球新闻报道工作最危险的地区。

但囚禁记者最多的国家仍然是中国。报告指出，中国的资讯审查与监控已经到了走火入魔的程度。目前共有110人因新闻报道而被关押，其中包括因报道贪腐丑闻、工业污染以及对女性的骚扰而失去自由的独立记者黄雪琴。但2022年并没有新增关押案例。报告中特别点名了2014年被以所谓走私罪名重判10年监禁的香港晨钟出版社总裁姚文田，刚刚再被加判近六年徒刑的香港壹传媒创办人黎智英，曾主办维吾尔在线网站并于2014年被判处无期徒刑的温和派维吾尔学者伊力哈木。

无国界记者秘书长德洛瓦（Christophe Deloire)表示，“独裁专制政权不断将记者关入牢中，其监狱囚禁人数以前所未有的速度增长。遭监禁记者人数创下历史新高，这让人更加确定我们亟需抵抗这些奸恶政府，并将积极声援支持的对象扩展至所有展现新闻自由、独立与多元性理想者”。

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