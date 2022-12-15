半导体：华盛顿将36家中国公司列入黑名单

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法新社报道，美国政府周四宣布，将36家中国公司列入黑名单，要求它们获得许可后才能享有美国技术。这36家中国企业主要是半导体制造商。

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中国主要制造商比如长江存储科技（YMTC）及其日本子公司和合肥芯存储电子有限公司都被列入进了黑名单。美国政府认为他们“参与有害美国国家安全的活动”，存在“重大风险”。

美国商务部发表的公告称，美国须要限制中国“利用包括人工智能在内的先进技术来提高其军事能力和侵犯人权”。

具体来说，列入该名单的企业必须获得许可然后才能够享有技术转让或出口来自美国或美国企业的特定产品。

负责批准许可的委员会由商务部成员、国防部成员、外交部成员和能源部成员组成。

该许可涉及制造半导体所需的材料，以及由美国公司制作的半导体图纸。

美国巨头苹果曾一度考虑将长江存储制造的芯片纳入其在中国销售的iPhone手机中，但10月中旬时又改变了决定。

这是继去年10月美国当局对高端芯片实施管制后，对中国从美国进口高科技产品的可能性实施新的限制。

中国则于12月12日宣布，已针对美国的高端芯片管制措施向世界贸易组织(WTO)提起诉讼。

然而，美国认为，当国家安全受到威胁时，世贸组织的规则是不适用的。

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