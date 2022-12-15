秘鲁全国进入紧急状态 卡斯蒂略仍在狱中

秘鲁危机

被罢免的秘鲁领导人卡斯蒂略的支持者手持要求释放他的标语牌聚集在监狱外2022年12月14日利马

佩德罗-卡斯蒂略（Pedro Castillo）总统12月7日被议会罢免以来一直被拘押，秘鲁的抗议运动没有减弱，尽管当局提出提前选举的日程，但示威活动已造成7人死亡，200人受伤。全国进入紧急状态30天，于周四生效。

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自秘鲁国家元首被免职以来，暴力示威活动一直在升级。除了要求释放卡斯蒂略之外，示威者还要求“补任”总统迪娜-博卢瓦特（Dina Boluarte）辞职，并要求解散议会，提前大选。

秘鲁国防部长阿尔贝托-奥塔罗拉（Alberto Otarola）周三表示，面对暴力事件，已在全国范围内宣布为期30天的紧急状态（......）。他说，“我们需要一个有权威的有力回应”。他强调，紧急状态包括"暂停行动和集会自由"，并"可能实行宵禁"。

原住民示威

在首都利马，和最近几天一样，周二晚上，警察和示威者在议会附近发生了混战。法新社15日周四发自利马的报道说，画着脸，穿着传统外衣"cushma"的原住民乘巴士和卡车来利马参加示威。一些原住民手持传统弓箭都被警察没收。

57岁的桑切斯对法新社说：我是来抗议的，我的国家情况非常糟糕......“我们想提前进行选举，推翻这个不代表我们的议会”。

桑切斯加入数百万秘鲁人的行列，要求释放激进左翼总统，要求新总统迪娜-博卢瓦特辞职，要求解散一院制议会。卡斯蒂略在试图解散议会失败后一直被关押，并以"叛乱"和"阴谋"的罪名被起诉。

桑切斯说："佩德罗-卡斯蒂略仍然是我的总统，他被非法解除了职务。而“迪娜-博卢阿尔特对国家来说什么都不代表”。

让步

秘鲁政府面对持续不断的示威活动不知所措。总统迪娜-博卢瓦特（Dina Boluarte）宣布她希望再次将选举日程提前。在卡斯蒂略试图解散议会失败之前，她是卡斯蒂略的副总统，与卡斯蒂略同属左翼激进党。

博卢瓦特说，政府、议会和选举机构正在进行"调整"，以便"将选举提前到2023年12月"。她说，这是法律框架允许的最早日期。

秘鲁周三的示威活动仍然激烈，许多道路被封锁。警方周二晚间对全国24个地区中的14个地区的集会示威进行了统计。

旅游区瘫痪

该国南部地区，特别是库斯科旅游区，以及北部地区是受影响最严重的地区。由于暴力示威，连接库斯科和著名旅游圣地马丘比丘的印加城堡火车从周二开始暂停运营。

据马丘比丘市政府称，自周二以来，约有779名不同国籍的游客被迫滞留。市长达尔文-巴卡已请求帮助他们撤离。

以色列游客盖尔-杜特（Gale Dut）告诉法新社：“由于示威活动，我们不能回到库斯科，也不能去其他国家。他说，我的问题是"我带着孩子们”。

星期三，"作为安全预防措施"，库斯科机场和南部的胡利亚卡，及玻利维亚附近的普诺机场都被关闭。

在该国第二大城市阿雷基帕，军队正在保护机场和公共建筑，阻止可能的攻击。

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