美国非洲峰会 拜登呼吁建立新伙伴关系

美国非洲

在华盛顿举行的美国非洲峰会12月14日进入第二天。非洲大约50位领导人到场出席。美国总统拜登呼吁非洲与美国建立广泛的新伙伴关系，并宣布了多项合同。

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拜登在演讲中概述了美国对非洲大陆的一系列投资。他说，"当非洲成功的时候，美国就成功了，整个世界都会成功"。

拜登政府打算在三年内，为非洲投放550亿美元，用于数字、基础设施、卫生和能源转型等不同领域。

法新社说，在这次峰会上，美国拒绝谈论与中国在非洲大陆的竞争，拜登总统也未公开提及中国。

不过，美方并不掩饰他们要加强与非洲国家联系的愿望。而之前，非洲国家指责美国忽视了他们。上次举行的类似规模的峰会要追溯到奥巴马任美国总统的2014年。

没有依附关系

拜登说，如果没有非洲的领导，我们就无法解决我们所面临的挑战。他称，这样说并非自己客气，因为这就是事实"。

拜登还申明，美国和非洲的"这种伙伴关系的目的，不是为了形成强制的政治义务或依附关系。

昨晚，拜登和妻子吉尔在白宫的休息室里接待了他们的非洲客人，两张长桌上摆满圣诞节装饰和鲜花蜡烛。

拜登先承认了美国奴隶制的"原罪"，然后向"美国人民、非洲人民、以及为了我们之间的伙伴关系的承诺和潜力"敬酒。

兼任非盟主席的塞内加尔总统麦基-萨勒（Macky Sall）则在享用南瓜汤、螃蟹、煎鱼和香蕉布丁的晚餐前，为"加强美非友谊"举起酒杯。

在这场庆祝晚宴之前，拜登与六个非洲国家（加蓬、尼日利亚、利比里亚、塞拉利昂、马达加斯加和刚果民主共和国）的领导人会晤。上述六国将在明年选举，美国表示，将会密切关注。

美国总统顾问杰克-沙利文（Jake Sullivan）本周一曾表示，美国将小心确保这些选举是"自由、公平和可信的"。

拜登将于周四15日再次出席美非峰会，周四的议程涉及因乌克兰战争而加剧的粮食不安全问题。

接入互联网

拜登周三还对美国和非洲私营部门在这次峰会期间承诺在高科技等系列领域签订近150亿美元的合同表示了欢迎。

美国之前已宣布投资3.5亿美元用于非洲大陆的数字发展。

此外，在宣布的消息中，信用卡领导者维萨VISA公司打算投资10亿美元用于非洲的在线支付（而中国在这一领域处于领先地位）。

微软公司宣布了一项促进全球1000万人通过卫星访问互联网的计划，非洲在该计划中占比一半。

微软总裁布拉德-史密斯（Brad Smith）告诉法新社，这个项目应该能够首次将互联网接入埃及、塞内加尔和安哥拉的偏远地区。

与此同时，美国国务卿安东尼-布林肯参加了美国与贝宁和尼日尔签订价值5.04亿美元的协议的签字仪式，该协议将科托努港与尼日尔的内陆首都尼亚美连接起来。

布林肯说，"这些项目将带有美国伙伴关系的标志"。他补充说，那将是"透明的、高质量的项目。将由它们要服务的人来评判"。法新社指出，布林肯这番话是云淡风轻地暗指中国。因为美国指责中国缺乏透明度并增加非洲国家的债务负担。

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