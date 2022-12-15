英国国防参谋长拉达金警告，中国军力未来有可能直驱大西洋

英国

英国国防参谋长拉达金酲说，一旦北极冰层融化大幅缩短欧、亚洲之间的航行时间，中国军力将更容易投射到大西洋。

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中央社报道，拉达金透露，英国或许有必要在印太区域常态部署航空母舰、成为盟军航舰打击群的核心部分。

英国智库“皇家联合军事研究所”（RUSI）昨天晚间举行国防事务圈年度盛事“国防参谋长讲谈”，拉达金（Tony Radakin）发表演说并接受听众提问时作以上表示，听众包含英国及外国军方人士、专家学者、军工业代表。

拉达金指出，俄罗斯、伊朗、朝鲜及中国引发的危机和挑战是相互扣连的。欧洲与太平洋区域的安全难以分割，欧洲不能只顾自家后院，将世界其他地方的事务丢给美国操心。

“欧洲受惠于美国的慷慨大方”，拉达金说。不同于部分欧洲国家主张欧洲不应被美国或美中对抗“绑架”，拉达金指出，一旦美国考虑更大幅度地“转向印太”，北大西洋公约组织（NATO）各欧洲成员国势必得在10年期间投入超过3000亿美元，才有可能追上美国现阶段对欧洲安全的投资强度。

另一方面，拉达金警告，中国军力未来有可能直驱大西洋。

他说，北极冰层融化不仅将导致各国激烈竞争掌控新的矿产与资源，新浮现的航线也将缩短欧、亚洲之间的航行时间至现在的一半，中国的军力自然会开始向大西洋扩张。

拉达金提到，持续扩军与扩充核武和导弹军火库之馀，中国结合经济力量与在国际机制的影响力，在印太区域扩张威吓势力、主张有权控制南海80%水域，并对台湾摆出侵略姿态。

拉达金主张，英国军方应放眼全球，具备大格局思考及应对全球性挑战的能力；一旦作为联合国安全理事会常任理事国、世界第6大经济体、拥有核武并因此肩负全球责任的英国成为耽溺于向内看、对外界事务视而不见、谨小慎微的国家，威权主义就会受到鼓舞，而最终英国还是得为此付出代价。俄乌战争已验证这个道理。

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