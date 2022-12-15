跟踪骚扰民主活动人士 一中国公民在美国被捕

美国/中国

美国联邦调查局12月14日周三逮捕了一名在波士顿就读的中国公民，此人涉嫌跟踪骚扰恐吓一名民主活动人士，面临最高5年的监禁。

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据哥伦比亚新闻网发自波士顿的报道，马萨诸塞州检察官办公室说，25岁的伯克利音乐学院学生吴晓雷（Xiaolei Wu音译）被控一项跟踪罪名，他于周三下午在波士顿联邦法院首次出庭。此人因对一名张贴倡导中国民主标语的妇女发表"威胁性"言论而被指控犯有一项跟踪骚扰罪。

那些用英文写的民主标语传单内容包括"我们要自由"，"我们要民主"，"与中国人民站在一起"等词句。

检察官办公室表示，吴晓雷还在网上威胁要砍掉那名民主活动人士的手，并说，他已将受害人的行为告知中国公安机关，中国公安机关会'问候'受害人的家人"。

据检察官介绍，吴某还试图找出发传单者的住处，并公开张贴她的电子邮件地址，以吸引网上的谩骂。

检察官拉切尔-罗林斯（Rachael Rollins）在一份声明中说：“我们指出，吴先生的威胁和骚扰行为不是言论自由”。"相反，这是企图压制和恐吓民主活动人士对中国表达不同观点。他表示，我们不会容忍"威胁、骚扰或其他试图压制和平表达思想、从事工作或表达意见的人。因为“在美国，言论自由是一项宪法权利，我们将不惜一切代价保护和捍卫它"。

据负责联调局波士顿分局的特工约瑟夫-博纳-沃-隆塔（Joseph Bonavolonta）说，据信，吴晓雷已将受害人的活动告知中国公安机构，中国公安机构将'问候'这名受害人在中国的家人"。

这名美国特工还说："这种行为难以置信地令人不安，完全违背了我们国家的民主价值观。

据介绍，吴某因跟踪骚扰指控，面临最高5年的监禁。

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