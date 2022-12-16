朝鲜称成功测试大推力固体燃料发动机 用于新战略武器研发

朝鲜，武器测试

法新社援引朝鲜官方媒体周五（12月16日）报道，朝鲜已经成功测试 "大推力固体燃料发动机"，朝鲜期待此举将促进一款新型战略武器在短期内问世。

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据朝中社报道，前一天（15日）的这场测试是朝鲜领导人金正恩的监督下、在朝鲜西北部东仓里的西海卫星发射场进行的，报道说，测试证明了发动机的可靠性和稳定性， "为研发一种新型战略武器提供了科学和技术保障"。

据测试现场的图片显示，金正恩观看了发动机的静态点火，发动机喷出明亮的黄色火焰。金正恩在监督测试后，对于“另一款新型战略武器会在最短的时程内问世”表达期待。

法新社报道，尽管受到国际制裁，平壤继续发展扩充其军事装备库，包括研发洲际弹道导弹。 目前朝鲜导弹都是以液体为燃料，金正恩去年将研发固体燃料发动机作为战略重点，以发展更先进的导弹。报道援引专家指，液体燃料导弹更难使用，需要更多的淮备时间。飞行速度也较慢，更容易被敌军发现和摧毁。而固体燃料导弹更加稳定，便于移动和快速发射，更易于隐蔽和在战时的操作使用。首尔爱华大学教授埃里克-伊斯利说，这一种新技术的部署将使朝鲜的核武库 "更加危险"。

专家表示，发动机测试只是武器研发的一个步骤，很难确切知道朝鲜对该类型导弹研发目前处于什么阶段。 国际战略研究所（IISS）研究员登普西（Joseph Dempsey）向法新社表示说，“事实上难以对朝鲜的此次试验中所取得的推力进行评估”。

金正恩今年宣布朝鲜为核武国家这一地位“不可逆转"，并表示希望拥有世界上最强大的核武库，其中包括拥有可陆海发射的固体燃料洲际弹道导弹。 平壤今年进行了一系列前所未有的军事试验，包括在11月发射了迄今为止技术上最先进的洲际弹道导弹。首尔和华盛顿近几个月来一直警告朝鲜可能再次进行核试验，这将是其历史上的第七次核试。

朝鲜进行此次最新的军事测试之际，联合国国际原子能总署（IAEA）署长葛罗西（Rafael Grossi）正在韩国访问，他矢言会尽全力阻止朝鲜的核计划。韩国总统尹锡悦会见葛罗西时，对朝鲜推进核计划的发展导弹表达达关切，呼吁国际原子能总署共同合作，吓阻平壤进一步的挑衅行为。

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