法新：世界独裁政体不会一夕崩塌“但它们的衰败开始了”

伊朗/中国/威权/街头抗议

中国抗议民众显然已经推动了中国政府对清零政策做出重要妥协改变。而在伊朗，尽管遭到血腥镇压，伊朗人民继续反抗当局。法新社说，在来自街头的压力下，专制政权似乎在一点一点地退缩。

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面对街头抗议，专制政权是否在倒退？法新社今天撰文称，西方专家和官员正在非常谨慎地观察世界上最强硬的专制国家的这些微妙变化，并不否认街头抗议的重要意义。

法国-伊朗社会学家、巴黎城市大学教授阿扎德-基安向法新社解释说。在伊朗，"独裁政权被严重削弱"。她说："伊朗当局的行为方式很明显，"她指伊朗当局使用越来越强硬的镇压手段，如用处决来吓唬民众。她说："伊朗政权的衰落显而易见。" 她将这场运动描述为一场 "革命"，而不是 "造反"，并是一个全民"团结起来反对一个血腥和镇压的政权"，伊朗独裁政权使一半以上的伊朗人口陷入贫困。

据法新社，在离伊朗数千英里之外的中国，中国政权也正面临着全国各地越来越多的反对。

法国巴黎赛尔吉-巴黎大学的中国研究教授张伦说："这个政权不会在一夜之间崩溃，但它的衰落已经开始。张伦解释说，“我们很可能首先看到一种恢复正常秩序的迹象。” 张伦也是研究当代社会演变的Agora中心的一名研究员。张伦称，犹如在一个巨大的监狱中生活了三年之后，中国人现在渴望获得行动自由。“但中国当局现在显现出显见的弱点。” 张伦说，以清零为借口的压迫政策曾对中国政权带来强化，程度"远远超过西方人的想象"。

早在1月份，人权观察执行主任肯尼斯-罗斯就在该非政府组织的年度报告中指出，"专制者的未来比看起来要暗淡得多"。人权观察代理执行主任提拉娜-哈桑告诉法新社：“人们可能会产生错觉，认为人们接受镇压性法律，尽管镇压在一定程度上有效，但从根本上说，没有人喜欢生活在被镇压之下。”

这就是为什么在伊朗和中国之外也有抗议，挑战当局，从缅甸到埃及、香港、委内瑞拉、俄罗斯、孟加拉国和泰国。

据哈桑说，当然，"我们在中国和伊朗看到的事件是最有意义的。"

法新社说，对张伦来说，在天安门事件发生33年后中国的白纸抗议事件甚至是一个历史性的转折点，1989年天安门事件被镇压之前，民众谴责腐败，要求进行政治和民主改革。

法国外交部长凯瑟琳-科隆纳告诉法新社：“我无法说出世界上的这些抗议活动会有什么结果，否则将是不谨慎的。”法国外长称，“但这些示威活动发出了巨大的信息。这是对所有那些说民主国家的价值观在退缩的人以粗暴但积极的否定，而那些说"民主国家在退缩，世界被专制政权所吸引或接受的言论，其实是在不知不觉地帮助这些独裁政权。”

法国外长科隆纳说，世界各地的示威者都有一个共同点，那就是他们受到同样的"对基本自由的普遍渴望 "的驱动。

然而，人权观察的负责人对这些政权的垮台仍然持谨慎态度。她说，尽管这些运动具有历史意义，但只有当国际社会 "在数周、数月甚至数年内与这些人站在一起 "时，这些街头运动才能带来真正的变化。她说，“这不是一场短跑比赛。而是一场马拉松。”

据地拉那-哈桑回忆说，因为历史上充满了独裁政权的垮台还导致其他独裁政权出现的现象。例如，在委内瑞拉。

街头示威者现在可以指望全世界的声援热潮，并通过社交网络产生空前的共鸣。但社交网络却也是为独裁政权镇压服务的强大工具。因此，如果要改变这些政权，国际社会必须表现出更强的 "政治意愿"。

据哈桑观察到，西方对制裁仍然畏首畏尾，因为制裁使伊朗政权的许多亲属和他们的生活在美国、加拿大和其他西方地方的子女幸免于难，"他们中的一些人在享受西方民主的好处"。

制裁因而特别微妙。

据法新社说，中国驻巴黎大使卢沙野淡化了中国示威活动的意义，并拒绝将白纸抗议运动的规模归因于对民主的愿望。他还不点名指控外国干预与破坏。

据专家们总结说，要改变这些独裁政权，这些独裁国家也必须出现一个政治替代方案。

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