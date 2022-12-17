克宫：应莫迪要求，普京在通话中就对乌政策进行了原则性评估

印度/俄罗斯/乌克兰

印度总理莫迪12月16日与俄罗斯总统普京通话，适逢俄罗斯当天对乌克兰首都基辅等地发动新一轮导弹袭击，莫迪再次呼吁普京以对话和外交手段化解冲突。这是自今年2月以来，印俄首脑之间的第5次电话会谈。

广告 继续浏览后续

据印度总理府介绍，继9月上合组织峰会期间在乌兹别克斯坦古城撒马尔罕的会晤之后，两国领导人在通话中回顾了双边关系的多个方面，包括能源合作、贸易和投资、国防和安全合作以及其他关键领域。

印方指出，“在乌克兰持续冲突的背景下，莫迪总理再次呼吁将对话和外交作为唯一的前进道路。莫迪总理向普京总统介绍了印度正在担任二十国集团（G20）轮值主席国的情况，强调了其关键的优先事项。他还期待着两国在印度担任上合组织轮值主席国期间进行合作”。两国领导人同意继续保持定期联系。

据克林姆林宫介绍，“两位领导人对在俄印特惠战略伙伴关系基础上发展起来的高水平双边合作表示满意，同时详细讨论了在相互投资、能源、农业、运输和物流方面的实际合作前景”。克宫称，“他们还指出了在国际组织内保持密切协调的重要性，包括在印度开始担任二十国集团和上合组织轮值主席国方面。”

克宫指出，“应纳伦德拉·莫迪的要求，弗拉基米尔·普京对俄罗斯在乌克兰的政策进行了原则性的评估。两位领导人同意保持个人接触” 。此前，印度方面确认，印俄首脑今年将不会举行面对面年度峰会。

两国首脑之间的年度峰会是印俄“特殊和特惠战略伙伴关系”中的最高对话机制。到目前为止，21次年度峰会已经在印度和俄罗斯间交替举行。最后一次峰会于去年12月在新德里举行。受2020年新冠疫情影响，双方当年没有举行峰会。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅