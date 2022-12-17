欧盟通过第九轮对俄制裁方案，包括追加制裁近200个人和实体等措施

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欧盟理事会12月16日通过了针对俄罗斯入侵乌克兰采取的第九轮制裁措施方案，包括将与俄政府及军队有关的141名个人和49个实体列入欧盟的制裁清单，对俄进一步采取产品和技术出口管制，遏制对俄罗斯矿业投资，并禁播更多俄罗斯电视频道等系列措施。

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欧盟外交与安全政策高级代表博雷利（Josep Borrell）就欧盟成员国部长通过的这一决定表示，“在粮食和饥饿之后，普京现在正在把冬季武器化，故意剥夺数百万乌克兰人的水、电和暖气。欧盟正以我们的第九套严厉制裁方案来应对这一最新的升级和战争罪行。我们将继续以经济为目标，打击那些在这场残酷战争中起作用的人”。欧盟方面表示，当天通过的第九轮对俄制裁方案旨在严厉打击俄罗斯的经济和其继续侵略的能力。

这141名受欧盟追加制裁的个人包括俄军及其各个部门的成员，俄国家杜马和联邦委员会的议员，政府部长和州长。他们还包括对乌克兰平民、民用关键基础设施进行导弹袭击，以及绑架和随后非法收养乌克兰儿童的人。最后，已经被制裁的俄罗斯个人的家庭成员、负责宣传和造谣的公众人物以及对掠夺乌克兰农产品负责的人也被列入欧盟的制裁清单。车臣领导人卡德罗夫的两个女儿和一名表亲都在制裁清单之列。

最新受制裁的49个实体包括莫斯科信贷银行、全俄地区发展银行等银行、国防和工业公司、众多政党、由俄罗斯当局控制的构成克里姆林宫宣传机器核心的媒体控股公司以及准军事团体。据悉，欧盟对破坏或威胁乌克兰领土完整、主权和独立的行动的制裁措施现已适用于共1386名个人和171个实体。被制裁的个人和实体将被冻结在欧盟境内资产，欧盟国家公民和公司被禁止向他们提供资金。自然人还受到旅行禁令的限制，禁止他们进入或过境欧盟领土。

博雷利表示：“我们的目标是近200个新的个人和实体，他们在俄罗斯在乌克兰的非法战争的最新升级中起到了作用。俄罗斯政府、国家杜马、联邦委员会和司法机构中的政治主人们正在成为目标。那些掠夺乌克兰粮食和强行驱逐乌克兰人民，特别是儿童的人正在受到制裁，还有那些通过系统操纵信息来毒害公共空间的组织也受到制裁。只要有需要，我们决心为支持乌克兰而采取行动。”

与此同时，第九轮对俄制裁方案还包括对军民两用产品和技术以及有助于俄罗斯国防和安全部门技术提升的产品和技术实施了新的出口管制和限制，大幅扩大了与俄军事和工业综合体有关的实体名单，增加了168个部门措施针对的实体。欧盟方面指出，“这将确保可能被俄罗斯战争机器使用的关键化学品、神经毒剂、夜视和无线电导航设备、电子和IT组件不能自由交易。为了避免规避，一些位于被非法吞并的克里米亚或塞瓦斯托波尔的俄罗斯控制的实体也被列入了名单。”

此外，欧盟将扩大对航空和航天工业相关货物和技术的出口禁令，以包括飞机发动机及其零部件。这项禁令将适用于有人驾驶和无人驾驶飞机，这意味着从现在开始，将禁止向俄罗斯和任何可能向俄罗斯提供无人机的第三国直接出口无人机发动机。欧盟还将扩大针对俄罗斯能源部门新投资的禁令，额外禁止对俄罗斯采矿部门的新投资，但涉及某些关键原材料的采矿和采石活动除外。

值得一提的是，欧盟通过的最新对俄制裁要求禁止向俄罗斯提供欧盟广告、市场研究和民意调查服务，以及产品测试和技术检验服务。与此同时，从即日起，欧盟国家公民将被禁止在位于俄罗斯的所有俄罗斯国有或控制的法人、实体或机构的管理机构中担任任何职务。

日前提出这批制裁措施内容的欧盟委员会主席冯德莱恩（Ursula von der Leyen）周五通过推特表示，“我欢迎就针对俄罗斯的第九个制裁方案达成协议。它的重点是科技、金融和媒体，以推动俄罗斯经济和战争机器进一步脱离轨道。它制裁了近200个参与袭击平民和绑架儿童的个人和实体。”

值得一提的是，欧盟委员会和乌克兰政府当天还签署了一项价值1亿欧元的支持计划，用于重建和恢复在俄罗斯对乌克兰的全面侵略战争中受损的学校设施。支持将通过欧盟的人道主义伙伴到达乌克兰，部分作为对乌克兰政府的预算支持。

对此，冯德莱恩表示：“俄罗斯对民用基础设施的定向攻击，特别是在冬季笼罩该国的时候，是对数百万无辜人民的蓄意犯罪。而且它们严重违反了国际法。欧盟的首要任务是让乌克兰儿童尽快回到学校。今天，我们正在兑现我们的承诺，支持修复被俄罗斯野蛮战争破坏和摧毁的学校。而到2023年初，我们还将为乌克兰提供校车，以便孩子们能够在尽可能好的条件下真正去上学。乌克兰的未来始于其儿童重返校园。”

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