美国务院成立中国协调办公室：“负责任地管控竞争”

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美国国务卿布林肯（Antony Blinken）12月16日参加了国务院“中国协调办公室”成立仪式。他表示，该办公室的成立是为了确保美国政府能够负责任地管控同中国的竞争，推进对建立开放及包容国际体系的愿景。

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布林肯周五通过推特表示：“今天，我们启动了美国国务院新的中国协调办公室。该办公室利用国务院各部门的专业知识，帮助实施我们的综合战略，负责任地与中国竞争，同时为该地区和世界推进一个积极的愿景。”

美国国务院发言人办公室介绍称，这一被非正式的称为“中国组”(China House)的办公室“是国务卿推动的现代化议程的一个关键组成部分，其重点是使国务院有能力应对未来十年的挑战并抓住机遇。国务卿和国务院领导层致力于确保我们拥有人才、工具和资源来成功执行美国对华的政策和战略，因为这是我们面临的最复杂和最重要的地缘政治挑战。”

美国国务院发言人办公室称，“正如国务卿在今天上午的讲话中指出的那样，中国组汇集了来自整个国务院和院外的一批中国问题专家，与每个区域局的同事以及国际安全、经济、技术、多边外交和战略沟通方面的专家并肩工作。它将为整个国务院服务。改善协调意味着国务院的政策更灵活、更一致。它意味着我们能够更好地与我们的盟友和伙伴合作，并更深入地与国务院合作的每个国家接触。”

美国政府一名高级官员称，新办公室将扩大关注中国问题的外交官人数，还将有来自不同机构的美政府人员在国务院“中国组”轮流工作，使之成为一项跨政府机构间的努力。

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