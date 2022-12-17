记者无疆界30周年庆颁奖 突出伊朗与乌克兰报道艰辛

记者无疆界/新闻自由

在2021年诺贝尔和平奖得主德米特里-穆拉托夫的见证下，第30届无国界记者组织年度新闻自由奖本星期稍早被授予伊朗记者纳吉斯-穆哈迈迪的勇气奖，乌克兰记者姆斯蒂斯拉夫-切尔诺夫和叶夫根-马洛特卡的影响力奖，以及摩洛哥记者奥马尔-拉迪的独立性奖。

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记者无疆界新闻自由奖颁奖典礼是12月12日在巴黎举行的。记者无疆界说，过去30年来，无国界记者组织的新闻自由奖一直在表彰那些为捍卫或促进世界各地的新闻自由做出特殊贡献的记者和媒体机构。

继近年来在伦敦、柏林和台北举行颁奖仪式后，今年的颁奖仪式在巴黎香榭丽舍大道的一个会场举行，法国文化部长里马-阿卜杜勒-马拉克和乌克兰文化部长奥列克桑德-特卡琴科以及莫斯科《新报》的编辑德米特里-穆拉托夫出席颁奖仪式。

据记者无疆界，目前被囚禁的伊朗记者纳尔格-穆罕默迪（Narges Mohammadi）因他为新闻自由和人权所做的不懈努力而被授予无国界记者协会勇气奖。乌克兰记者Mstyslav Chernov和Yevhen Maloletka被授予影响奖，他们是报道乌克兰城市马里乌波尔被俄军轰炸长达3个星期的战地记者。而摩洛哥记者奥马尔-拉迪（Omar Radi）被授予独立奖，他因对敏感话题进行调查性报道而受到司法骚扰，目前也在监狱中。

总共有来自15个不同国家的15名记者和媒体机构被提名参加今年的无国界记者奖。

在活动的开幕致辞中，穆拉托夫向他的《新报》同事安娜-波利特科夫斯卡娅以及在过去15年中被杀害的其他1200名记者致敬。谈到 "独裁或专制政权与独立新闻业之间对抗的新时代 "时，他说："曾经记者被杀或是个案，但现在整个媒体都被清算。" 他向他的诺贝尔和平奖获得者、菲律宾记者玛丽亚-雷萨的勇气致敬，她现在可能面临100年的监禁。

据记者无疆界，今年的评审团由来自世界各地的主要记者和言论自由捍卫者组成，由无国界组织主席、法国记者和专栏作家皮埃尔-哈斯基担任评委主席。三位前无国界组织获奖者参加了颁奖仪式并颁发了各种奖项。土耳其日报《Cumhuriyet》的前编辑Can Dündar；埃及独立报纸《Mada Masr》的联合创始人和编辑Lina Attalah；以及调查记者、马耳他记者Daphne Caruana Galizia的儿子Matthew Caruana Galizia，后者于2017年被安放在她车上的炸弹杀害。

勇气奖获得者，伊朗记者纳尔热-穆罕默德（Narges Mohammadi）。在过去的12年里，纳吉斯-穆罕默迪因争取新闻自由和人权而屡次被监禁，她是勇气的象征。即使在狱中，她也没有停止提供有关伊朗囚犯，特别是女囚犯的可怕困境的信息。她的生活就是一场战斗，为了让人们听到她的声音，她做出许多牺牲。她的丈夫，塔吉-拉赫马尼，也是一名记者。她有两个孩子，自2011年以来，她只在监狱外呆了几个月，还没有看到她的孩子们长大。尽管她有心脏病，但她一直受到虐待和折磨，被打了154鞭。但她没有失去希望，继续呼吁公民抗命，嘴角总是带着微笑。她在狱中写了几十篇文章，拍摄了一部纪录片，甚至还根据她对16名囚犯的采访出版了一本名为《白色酷刑》的书。

影响奖授予乌克兰的姆斯蒂斯拉夫-切尔诺夫和叶夫根-马莱卡。他们为美联社报道，是唯一为国际媒体记录了2022年3月乌克兰城市马里乌波尔20天的战斗和炮击影响的战地记者。他们拍摄的一名孕妇在一家妇产医院被炮击中受伤的照片传遍了全世界，引起了国际舆论对被围困城市所发生情况的关注。他们在极其困难的条件下工作，由于照片的影响，俄罗斯军队在追捕他们。

独立奖由摩洛哥记者奥马尔-拉迪获得。这位调查记者和人权活动家因报道腐败和其他敏感话题而遭受了十多年的司法骚扰。2020年6月，在大赦国际报告说飞马间谍软件被用来入侵他的手机后不久，当局开始以涉嫌间谍罪对他进行调查。一个月后，他因强奸指控而入狱，最后他被以完全不同的强奸和间谍指控同时受审，增加了对审判公正性的怀疑。2021年7月，他被判处六年监禁。在这次审判之前，当局已经针对他打压至少三年。他于2021年4月开始绝食，以抗议对他的拘留，但21天后不得不放弃，因为他患有克罗恩病，此后健康状况一直很差。

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