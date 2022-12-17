TikTok将在俄罗斯裁员 佩洛西支持美政府设备TikTok禁令纳入拨款法案

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据路透社报导，社交媒体公司TikTok12月26日表示，在该公司今年早些时候停止对俄罗斯用户的关键服务后，其将对俄罗斯境内的员工进行裁员。此外，美国众议院议长佩洛西通过发言人表示，她支持将参议院本周通过的禁止联邦政府雇员在联邦政府设备上使用TikTok的立法条款，添加到众议院下周将经手的2023财年政府拨款法案中。

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抖音国际版TikTok在2月俄罗斯入侵乌克兰，俄国政府出台了严格的新媒体审查制度后，暂停了在俄罗斯境内的直播和新上传功能。该公司最新在一份声明中说：“今年，我们不得不对我们在俄罗斯的服务作出一些决定，现在不幸的是，这包括减少我们在俄罗斯的员工队伍”。该声明指出：“我们将继续评估俄罗斯不断变化的情况，以确定我们何时可以全面恢复我们的服务，并把安全作为我们的首要任务”。

此外，美国众议院议长佩洛西的一位发言人向路透社表示，她支持将TikTok条款纳入众议院将于下周讨论的价值1.7万亿美元的2023财年政府拨款法案中。美国2023财年为2022年10月1日到2023年9月30日。报导指，佩洛西的支持以及众议院共和党领袖凯文·麦卡锡(Kevin McCarthy)的支持，大大增加了该条款在下周获得通过的可能性。

美国参议院周三无异议通过了一项法案，将禁止联邦雇员在联邦政府的设备上使用TikTok。报导指，如果众议院批准其TikTok条款，参议院将不得不在其2023财年政府拨款法案版本中加入类似的禁令，然后将其送交总统拜登签署。本届国会的任期将在明年1月3日结束。

值得一提的是，白宫新闻秘书卡琳·让-皮埃尔（Karine Jean-Pierre）周四拒绝透露拜登是否会支持相关TikTok立法。她说：“我们将让国会继续推进他们的进程”。

报导提及，美国外国投资委员会（CFIUS）几个月来一直在寻求达成一项国家安全协议，以保护美国TikTok用户的数据，但似乎在年底前不会达成任何协议。近日，TikTok发言人奥伯维特（Brooke Oberwetter）说，在美国保护该平台运营的计划是“在我国最高国家安全机构的监督下制定的”，并且“正在顺利进行”。

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