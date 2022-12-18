加拿大COP15峰会 最后文本悬而未决

加拿大/中国/COP15生物多样性峰会

在加拿大举行的COP15生物多样性峰会接近尾声。中国应当在今天提出一份期待已久的妥协性文本，试图让峰会达成协议，使地球获得迫切需要的 "与自然的和平公约"。中国是本届COP15生物多样性峰会主席国。

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作为十年期生物多样性峰会的主席国，中国将于周日在加拿大蒙特利尔提出一份期待已久的妥协文本。周六，在负责打破谈判僵局，制定到2030年阻止人类破坏世界重要环境的路线图的最后一次环境部长全体会议之后，第十五届缔约方会议开始形成谨慎的乐观情绪。

中国方面承诺今天推出一个拟议的文本，该文本将是 "雄心勃勃、平衡和适用的"，尽管世界北方和南方之间的资金问题仍在争议中。

据法新社引述中国环境部长说：这或不是一份完美的文件，不是一份让所有人都满意的文件，但它是一份基于大家在过去四年中的努力的文件，是一份必须通过的文件。

在媒体面前，中国部长随后宣布说他自己对获得一项雄心勃勃的协议 "非常有信心"。

据加拿大环境部长史蒂文-吉尔伯特（Steven Guilbeault）说，"我们已经取得了巨大的进展。"加拿大环境部长史蒂文-吉尔伯特是这次峰会的实际共同领导人，由于新冠病毒疫情的原因，这次峰会无法在中国举行而移师至加拿大。

对于《生物多样性公约》（CBD）的196个成员来说，他们的雄心壮志仍然是在周一之前达成一项关于生物多样性的协议，被评论为如同2015年在巴黎达成的气候协议一样具有历史意义。

法新社说，时间已经不多了。世界上75%的生态系统正在被人类活动所改变，100多万个物种面临灭绝的威胁，世界的繁荣岌岌可危：世界上一半以上的GDP都依赖于自然和自然的服务。

据称，峰会谈判文本是一个 "全球生物多样性框架"，提出了大约20个到2030年要实现的目标，以便到2050年实现 "与自然和谐相处"。在这些目标中：提议到2030年保护30%的土地和海洋，将杀虫剂的使用减半，恢复数十亿公顷退化的土地，责成公司公布其环境影响，等等。

这一框架旨在接替2010年在日本签署的十年计划，该计划至此几乎没有实现任何目标。一直以来缺乏的实际执行机制现在据称有了更好的规划。但是专家称，，细节决定成败，目标的细节仍在激烈争论中，令环保人士和原住民担忧，他们是地球上80%的剩余生物多样性的守护者。

许多南方国家担心这些目标的限制性太强，与他们的发展不相符合。或者是不现实的，由于缺乏资金。

为了换取他们的努力，他们要求富国每年提供1000亿美元的资金。这大约是目前国际生物多样性援助的十倍。

这一数额主要是政治性的，构成了对团结和历史正义的要求，其模式是为应对气候变化承诺的1000亿，但从未完全支付。

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