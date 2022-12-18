回应俄方打击乌克兰基础设施 泽连斯基：普京的战术和希特勒时代的一样肮脏

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乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）在法国LCI电视台周五播出的专访中毫不犹豫地将俄罗斯不断大规模打击该国民用基础设施和平民的行径，与二战期间希特勒的纳粹德国所采取的策略相比较，并指“这是普京总统的战术，和希特勒时代的战术一样肮脏”。在俄罗斯全面入侵乌克兰近10个月后，泽连斯基在采访中回顾了俄方采取的系列行动，并强调了乌克兰人抵抗侵略的决心。

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采访中，泽连斯基坚持他不能放弃，并赞扬了乌克兰人抵抗入侵的决心和所展现的团结。面对俄军近来通过使用导弹和无人机专注袭击乌克兰民用基础设施的战术转变，他表示：“对我来说，俄罗斯并没有发动新形式的战争。它正在做希特勒时期法西斯政权所做的事情，打击包括乌克兰在内的欧洲，打击基础设施。您还记得（在二战中）英国和其他国家遭受的空袭事件，所以我们在历史上曾经历过这一切。”

泽连斯基指出：“这些对水电基础设施的攻击是为了制造恐慌，促使人们逃离，在民众中挑起混乱，以便放手摧毁被居民遗弃的城市，然后再引入重炮部队，然后是步兵。这就是普京总统的战术，和希特勒时代的战术一样肮脏。我们对此明白，我们已经准备好面对它。我相信，世界已经在过去的这种侵略中幸存下来，那么它也将在第二次中幸存下来。”

泽连斯基在采访中多次批评普京的态度和个性，指他“没有直截了当的做事方式，总是迂回地做事，他的脑子里有一个扭曲的现实”。泽连斯基补充说，“他（普京）只考虑自己的利益，根本不考虑自己国家和俄罗斯社会的利益。他不关心俄罗斯社会，他把俄罗斯社会当成奴隶社会来管理。”

当被问及法国总统马克龙坚持与普京通话，尽管这并不总被乌克兰人喜欢，但是否法俄首脑保持联系的事实在未来某个时刻会对乌方有所帮助，如向俄方传达举行谈判的信息，对此，泽连斯基回答说：“不，我不太相信”。他补充说：“埃马纽埃尔（马克龙）有权按自己的意愿行事，但这种情况自2019年以来一直在持续。”

泽连斯基补充说：“我不认为它在起作用。当埃马纽埃尔·马克龙与普京会面时，每年一次或更多，每次在他面前的都是不同的人，有一个人作出承诺，而下一次，（却）是一个完全不同的立场，所以不会有任何改善。”

泽连斯基强调，“我们所关心的是解放我们自己的土地，即目前由俄罗斯人控制的领土，届时我们将不得不与一个准备尊重其对话者，并开始根据国际法将属于我们的东西还给我们的俄罗斯对话。我准备与这样的俄罗斯进行谈判，但不是与我们目前（面对）的俄罗斯，一个纳粹的俄罗斯。”

主持人追问，假设乌克兰重新夺回其领土，所谓该国的中立问题是否再次会被提出时，泽连斯基表示：“这是一个有关乌克兰和乌克兰人民主权的权力，就目前的情况而言，你不能和一个占领你的人物进行谈判。我对与这样一个人物的任何潜在安排都完全不具信心。”

泽连斯基说：“对希特勒，或许可以谈判，（但二战中被纳粹德国攻击的）那些国家都在受苦。不过，当有了一个不同的德国，摆脱了纳粹主义，一个民主的德国，结果就完全不同了，世界很高兴看到这样一个国家”。他补充说，“对俄罗斯，也是如此：只要他们准备好尊重民主、法治和自由，我们就会加入（谈判）。”

泽连斯基并再次呼吁国际社会团结起来继续对乌克兰提供军援，共同面对和抵制俄罗斯的空袭。他提及马克龙承诺法国将向乌克兰额外提供两套“响尾蛇”（Crotale）防空系统，称“这将是一个很大的帮助”。他还提及美国、德国等国承诺提供的防空援助。

泽连斯基谈道：“我们正在等待美国的爱国者导弹，这些防空导弹具有远程能力，这将提高我们的防御效力”。就美方是否将向乌克兰提供大量“爱国者”防空系统的提问，泽连斯基仅表示，相关程序正在进行当中，并称“我正在利用我与拜登总统的关系，我保有信心”。

值得一提的是，主持人在采访中问道：普京是否对泽连斯基心存“个人仇恨”。法国《世界报》此前曾披露过这样的一个细节，在普京和马克龙的一次通话中，马克龙提到他将去进行拳击锻炼，普京则回答说：“想象你在击打泽连斯基”，就好像对泽连斯基个人有着某种“痴迷”。

泽连斯基则笑着问道，就普京的这一针对他的发言，马克龙是如何回应的，主持人表示对此并不知情。泽连斯基说，这个故事很好笑，但主持人坚持，这不光好笑，“你还在这里，你所体现的事实，意味着你的物理消失显然会是俄罗斯感兴趣的一件事”。

泽连斯基回答说：“一个男人，一个真正的男人，当他想向某人传递信息时，如果他想痛打某人，那他就会自己动手。如果他是一个真正的男人，不会使用中间人。如果我有这样的信息要发给普京，我就会自己去做。但我总是愿意接受这种提议”。主持人追问是否意味着他要和普京单挑时，泽连斯基笑着说：“随时准备好，是的”。

泽连斯基补充说，“甚至明天都可以，看他的安排，不过这将是普京总统最后的一次峰会”。

采访最后，主持人就幽默感问道，“早些时候，您开玩笑说要和普京单挑。您的妻子，我采访过她，告诉我那些激励您的喜剧演员们的例子；这些是否有帮助，即乌克兰人民由一个前喜剧演员领导，（面对战争）乌克兰社会有幽默感，有点像二战期间的英国人”。

泽连斯基说：“幽默感对我来说是光明的源泉，即使俄罗斯人打掉我们城市中的灯，我既不在黑暗中，也不在阴暗中，这要感谢幽默。它是能量的来源，是看待自己的一种讽刺方式。它让你对自己有一个良好的判断。”

泽连斯基说：“即使在不担任总统之后，我也希望能够过上正常的生活，不要进监狱，不要逃跑，而是继续在乌克兰我们解放的土地上正常生活。幽默对保持自我有很大的帮助。”

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