斐济/选举

斐济议会选举陷入了僵局，18日公布的最终结果显示，现任总理弗兰克-白尼马拉马和他的政治对手西蒂文尼-拉布卡都没有获得明显的多数选票。分析认为，斐济这次投票被视为对斐济年轻而脆弱的民主制度的考验，并具有重要的国际意义：因为现总理白尼马拉马与北京关系密切，而反对党西提文尼-拉布卡和社民党领袖维利亚姆-加沃卡则希望与中国保持距离。

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斐济立法选举的所有选票都已计算完毕。根据斐济选举委员会在互联网上公布的本星期三举行的投票官方计票结果，现总理白尼马拉马（Frank Bainimarama）的政党斐济第一党和拉布卡（Sitiveni Rabuka）领导的联盟党预计将在55个席位的议会中各赢得26个席位。

法新社说，毫无胜算的结果为这场动荡的竞选划上了句号，拉布卡被指责欺诈，并曾呼吁进行军事干预。

两位候选人现在的目标是率先与社会民主党结成联盟，后者拥有最后三个决定性的席位。

这将是一个艰难的挑战，因为社民党领导人，非常虔诚的斐济橄榄球联盟前主席Viliame Gavoka，已经与总理职位的两个竞争者都闹翻了。

74岁的前政府首脑和两次政变领导人西蒂文尼-拉布卡反对即将离任的总理弗兰克-白尼马拉马，现总理也是一位前军事领导人，于2006年通过政变上台，此后两次当选。

本周早些时候，以拉布卡为首的反对派成员呼吁立即停止计票并进行调查，因为周三晚上爆发的问题阻碍了计票结果的显示达4小时。西蒂文尼-拉布卡最初在竞选中领先，到周六晚上，他赢得了45%的选票，而弗兰克-白尼马拉马的选票为42%。

斐济2071个投票站中的一半以上当时已经报告了结果，白尼马拉马却坚信预计会卷土重来，城市投票多对他有利。自周三投票开始以来，现任总理一直保持沉默，与他的竞争对手不同的是，他谴责 "投票有不正常"，并说投票 "藏有秘密"。

而反对党拉布卡在周四写给选举监督机构并在周六公布的一封信中说：鉴于大量违反计票规定的情况，我们呼吁立即停止目前的选举进程，代之以对所有选票进行人工重新计算。

但拉布卡于周五被警方传唤，并与他的政党秘书长Sakiasi Ditoka一起接受了询问。没有迹象表明选举官方对他们有任何指控。但拉布卡指控称，"政府的这种做法，我们认为就是布设恐惧的气氛。这就是他们灌输恐惧的方式。"拉布卡后来告诉法新社，说此举是政府的恐吓策略。

据澳大利亚政治战略研究所的Lucy Albiston警告说，"根据周日公布的结果，我们可能会看到对选举过程有更多批评，或利用司法系统来试图维持权力的可能。"

据法新社说，近100名国际观察员对斐济选举进行了监督，报告并没有发现任何违规行为，他们说，计票显示的问题并不意味着计票系统本身已经被破坏。

斐济工党领导人、前总理Mahendra Chaudhry周六也声称存在选举欺诈，但投票监督员Mohammed Saneem驳回了指控，称Chaudhry没有证据。

在过去35年中，有四位总理在政变中被推翻，其中一些政变是由目前的竞选政府首脑候选人所领导的。

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