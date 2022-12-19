俄中、俄白联合军演将陆续登场

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俄罗斯国防部周二（12月19号）宣布，12月21日至27日将与中国举行联合海军演习；另一方面，俄军也准备在乌克兰邻国白俄罗斯进行区域军演。

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路透社报导，俄罗斯国防部表示，自2012年开始举办的俄中联合海军年度演习，今年的内容将包括东海的导弹和大砲射击，演习的主要目的是加强俄中海军合作，维护亚太区域的和平与稳定。

俄媒卫星通讯社引述国防部表示，俄太平洋舰队的一支舰艇分队已从符拉迪沃斯托克出海，参加将于21日至27日在中国东海海域举行的俄中海军联合演习——“海上联合-2022”。

俄国防部指出：“俄罗斯海军将由太平洋舰队旗舰、获得纳西莫夫勋章的‘瓦良格’号近卫导弹巡洋舰、‘沙波什尼科夫元帅’号护卫舰、 20380型‘俄联邦英雄阿尔达尔·齐坚扎波夫’号和‘完美’号护卫舰代表参加此次演习。” 除舰艇外，两国的飞机和直升机也将参与演习。中方解放军则有6艘军舰参演，包括两艘驱逐舰、两艘巡逻艇、一艘补给舰和一艘柴油动力潜艇。。

俄罗斯国防部说："（俄罗斯）太平洋舰队和中国海军的飞机和直升机将在演习中使用。”

法新社指出， 面对西方对其进攻乌克兰的制裁，俄罗斯一直在寻求加强与亚洲国家，特别是中国的关系。

莫斯科和北京将自己作为美国及其盟友的地缘政治平衡物。

11月底，俄罗斯宣布，一个由俄罗斯和中国战略轰炸机组成的中队在日本海和中国东海上空进行了空中巡逻。

另一方面，俄罗斯国际传真社（Interfax）今天也援引该国国防部消息报导，俄军将在白俄进行演习。

法新社引述国防部说法说：“在营级战术演习结束后，将针对部队作战能力和战备状态进行最终评估。”报导并未说明演习确切时间。

在俄罗斯总统普京周一出发访问明斯克（Minsk）会见白俄总统卢卡申柯（Alexander Lukashenko）前的数小时作出了上述宣布。

今年10月，白俄宣布与莫斯科组成区域联合部队，当时有数千名俄军抵达这个前苏联国家。

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