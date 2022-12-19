基辛格撰文呼吁谈判解决俄乌战争 乌总统顾问指其时代已经过时

乌克兰/国际/俄罗斯

美国前国务卿基辛格12月17日发表文章称，随着冬季使得乌克兰战场上的大规模军事行动被迫暂停，“通过谈判实现和平的时机即将来临”。对此，乌克兰总统顾问波多利亚克（Mykhailo Podolyak）则回应说，基辛格的建议是通过放弃部分乌克兰领土来“安抚侵略者”。他表示，“‘苏联学家’和那些喜欢在任何不明确的情况下牺牲一部分欧洲的人的时代随着柏林墙的倒塌而结束。现在是负责任的领导的时候了”。

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现年99岁的基辛格周五在英国《旁观者》杂志网站上发表题为“如何避免另一场世界大战”的文章，文章中指出，各方应就结束俄乌战争展开谈判，防止另一场世界大战。基辛格谈道，在1916年，欧洲大陆上的协约国和同盟国领导人曾寻求美国居中调停，时任美国总统威尔逊虽有意出面，但因总统选举而并未抓准时机，“到那时，英国的索姆河攻势和德国的凡尔登攻势又增加了200万的伤亡人数”。

基辛格写道：“随着冬季对乌克兰大规模军事行动的暂停，今天的世界是否发现自己处于一个类似的转折点？我已多次表示支持盟国为挫败俄罗斯在乌克兰的侵略所做的军事努力。但是，在已经完成的战略变革的基础上，将其纳入一个新的结构，通过谈判实现和平的时机即将来临。”

对此，乌克兰总统顾问波多利亚克（Mykhailo Podolyak）当天通过社交媒体“电报”发文指，“不幸的是，即使经过10个月的战争，基辛格先生也没有理解任何东西......既没有理解这场战争的性质，也没有理解它对世界秩序的影响。这位前国务卿呼吁但却不敢大声说出来的秘诀很简单：通过牺牲乌克兰的部分领土来安抚侵略者，并保证不对东欧其他国家进行侵略。”

波多利亚克说：“基辛格不明白的是，如果所有潜在的‘卑鄙的家伙’都清楚地认识到大人不在家（即国际法不起作用），这将意味着无核国家的安全现在只能靠核武器的存在来拯救。我不确定他是否会喜欢这一事件的发展。”

波多利亚克表示：“所有支持‘简单解决方案’的人都应该记住一个显而易见的事实：任何与魔鬼的交易——以牺牲乌克兰领土为代价的‘糟糕的和平’，都将是普京的胜利，是全世界专制者的成功秘诀。也就是说，它只会扩大俄罗斯的胃口，大大增加俄罗斯的侵略性，使世界各地的新冲突成倍增加，使导弹成为国际关系的工具，导致一个不稳定的时代和非核国家对原子的新追求。”

波多利亚克强调，“结束战争和建立和平的唯一可能途径是恢复对国际法的尊重。因此，通过解放乌克兰的领土，公开审判俄罗斯战犯和俄罗斯承诺长期赔偿”。他并谈道，“幸运的是，在大洋两岸的西方国家首都，这一点每天都得到越来越多的理解：我们从（北约秘书长）斯托尔滕贝格和（欧盟高级代表）博雷利、（德国总统）施泰因迈尔和布林肯国务卿那里都听到了这一点”。

波多利亚克说，“这说明了一件事：‘苏联学家’和那些喜欢在任何不明确的情况下牺牲一部分欧洲的人的时代随着柏林墙的倒塌而结束。现在是负责任的领导的时候了。”

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