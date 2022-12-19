建交50周年 澳外长20号赴华举行第六次澳中外交与战略对话

澳大利亚/中国

澳大利亚总理安东尼·阿尔巴尼斯(Anthony Albanese) 周一表示，澳大利亚外交部长黄英贤将于本周访问中国，这表明北京与堪培拉之间的外交关系有所改善。

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这将是澳大利亚部长自 2019 年以来首次访华，也是两国高级外交官自 2018 年以来首次在北京举行正式会谈。

据中国外交部官网，发言人毛宁在外交部例行记者会上宣布，今年12月21日是中澳建交50周年纪念日，澳洲外长黄英贤20号周二开始访问中国。黄英贤将于周三会见中国外交部长王毅并举行第六次澳中外交与战略对话。

据路透社，阿尔巴尼斯在一份声明中说：“澳大利亚寻求与中国建立稳定的关系；我们将在力所能及的地方合作，在必须的地方不同意，并参与国家利益。”

近年来，澳大利亚与其主要贸易伙伴中国的外交关系日益恶化， 争论的焦点包括中国在该地区的影响行动，以及北京对新疆省、西藏和香港的镇压。

两国争端在2020年达到了顶峰，当时堪培拉要求对在全球肆虐的新冠病毒来源进行调查，该病毒是在中国境内首次被发现的。

北京随即对从澳大利亚进口的几种产品进行了一波惩罚性制裁，以示报复。堪培拉前任自由党政府实际上禁止中国电信公司华为参与澳大利亚 5G 网络，这也激怒了北京。

据法新社，11月，阿尔巴内斯在巴厘岛举行的G20峰会上会见了中国国家主席习近平，两国的关系有所缓和。但经济制裁依然存在，尽管澳大利亚已经明确表示希望解除制裁，但观察家们怀疑关系会迅速改善。中国外交部发言人毛宁周一说，双方应 "继续落实两国领导人在巴厘岛峰会上达成的重要共识"。

堪培拉已经开始了广泛的军事改革，以遏制外国威胁，包括购买核动力潜艇。虽然很少明确指出，但这些发展几乎完全与中国在习近平主席领导下的快速军事增长和更强硬的海外立场有关。

中国仍然是澳大利亚最大铁矿石出口的最大买家，并正在寻求堪培拉的支持以加入跨太平洋贸易协定。

澳大利亚曾表示，改善与北京关系的举措不会带来国防政策的转变。在国防部长本月在华盛顿发表的联合声明中，安全盟友表示，澳大利亚和美国将反击中国“破坏稳定的军事活动”。

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