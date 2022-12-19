联合国生物多样峰会（COP15）最终达成一项全球协议拯救大自然

COP15

在加拿大蒙特利尔举行的联合国生物多样缔约方大会第十五届会议（COP15）主席国中国周一（12月19号）宣布，最终达成了一项关于保护生物多样性的全球协议，试图阻止对人类至关重要的生物多样性及其资源的破坏。联合国秘书长严厉批评人类已经成为“大规模灭绝性武器”，称是时候与自然“缔结和约”了。

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经过四年的艰难谈判，十天一夜的外交马拉松，190多个国家在缔约方大会在第十五届会议主席中国的主持下达成了协议。这项被称为 "昆明-蒙特利尔协议 "的 "与自然和平相处公约"，旨在保护土地、海洋和物种免受污染、退化和气候危机的影响。

与会国家商定了一个路线图，到2030年让地球30%的面积得到保护，这个目标是20多项措施中最有名的，被认为是相当于生物多样性领域与巴黎气候峰会目把全球变暖限制在1.5℃的目标。迄今为止，全球得到保护的土地和海洋面积分别为17%和8%。在财政领域，将对发展中国家的生物多样性的年度援助增加到300亿美元。

据法新社，在半夜举行的全体会议上，第十五届缔约方会议的中国主席黄润秋说： "协议已经通过，"然后在一脸疲惫的代表们的热烈掌声中敲下了木槌。

加拿大环境部长史蒂文-吉尔伯特（Steven Guilbeault）说："我们一起向前迈出了历史性的一步。”

在中国因其新冠清零政策而退出在昆明举行的峰会后，加拿大接手承办了这次峰会。

据法新社，担任联合国生物多样性缔约方大会第十五届会议主席国的中国周日就认为，就当天上午提交的妥协文本达成了共识，其中包括在需要保护的地区和向南方国家发放新的财政资源方面的进展。当天结束时召开了一次全体会议，旨在通过这个 "与自然和平相处协定"。

为制止对人类至关重要的生物多样性及其资源的破坏，这一协定的制定尽管迫在眉睫，但一直被推迟。2010年在日本签署的前一个十年计划几乎没有实现其目标，部分原因是缺乏有效的执行机制。

最新的协议文本也为土著民提供保障，他们是地球上现有80%的生物多样性的保管者。

而为了解决南北之间仍在燃烧的棘手财政问题，中国还提议，到2025年，每年对生物多样性的国际援助达到 "至少200亿美元"，到2030年“至少300亿美元"。除了补贴之外，南方国家还在大力推动建立一个专门用于生物多样性的全球基金，类似于11月埃及联合国气候大会上获得的基金，目的是帮助他们应对气候破坏。报道称， 在这一点上，中国已经获得了一个妥协，即从2023年起在全球环境基金（GEF）内建立一个专门的生物多样性分支。而最不发达国家认为该基金目前的运作存在很大缺陷。包括刚果民主共和国在内的一些南方国家继续要求富国提供更多的财政资源，才最后批准这项协议。

法新社列举的该协议的主要内容还包括：

恢复30%的退化土地

据粮农组织称，世界上三分之一的土地面积因人类活动而 "中度或严重退化"。

为了弥补，文本规定 "到2030年，至少30%退化的陆地、内海、沿海和海洋生态系统应得到有效恢复"。

减少杀虫剂

这是欧盟与巴西、印度和印度尼西亚等国家之间展开的一场漫长战斗的主题。最后，该协议要求 "在2030年前将所有来源的污染的风险和负面影响减少到对生物多样性无害的水平"。

为了实现这一目标，签署国必须——除其他事项外——将来自农药和高度危险化学品的总体风险至少减少一半，包括通过虫害控制，同时考虑到粮食安全和生计手段。

各国还应该 "防止、减少并努力消除塑料污染"。

实施框架

2010年在日本爱知县达成的上一个协议所设定的目标，几乎没有一个在2020年结束时得到实现。

从这次失败中吸取教训，各国都采用了具有明确指标的共同规划和监测机制。如果各国没有走上正确轨道，还可能对国家战略进行修订。

法新社评论称，该文本的约束力不如巴黎气候协议。

联合国秘书长：人类成为“大规模灭绝性武器”

据法新社，实际上科学家们都清楚地知道，时间已经不多了。世界上75%的生态系统已经被人类活动所改变，100多万个物种面临灭绝的威胁，世界的繁荣岌岌可危，因为世界上一半以上的GDP都依赖于自然极其服务。

联合国首席执行官，秘书长安东尼奥-古特雷斯(Antonio Guterres)周日呼吁达成一项 "与自然和平协定"，他说人类已经成为一种 "大规模灭绝的武器"。

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