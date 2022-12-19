英国承诺明年将对乌克兰提供“数十万枚炮弹”

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英国首相苏纳克（Rishi Sunak）12月19日将前往拉脱维亚首都里加，参加由英方发起的“远征军联合部队”(JEF) 峰会，与北欧和波罗的海国家首脑开会。苏纳克将借此会议呼吁各国领导人在明年继续对乌克兰提供军事、经济和政治支持，维持或超过今年对乌克兰的支持水平。

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英国远征军联合部队成立于2014年，由北约的英国、丹麦、爱沙尼亚、冰岛、拉脱维亚、立陶宛、荷兰、挪威，加上非北约成员国的芬兰和瑞典组成。据英国首相府介绍，苏纳克认识到北欧和波罗的海国家面临的区域挑战，包括俄罗斯的持续侵略，他将在周一的峰会上，“呼吁各国领导人在2023年通过持续的致命援助、经济复原力和政治支持维持或超过2022年对乌克兰的支持水平”。

英方指出，苏纳克的呼吁在英国宣布明年将根据一份2.5亿英镑的合同供应数十万枚火炮弹药之际发出，该合同将确保在整个2023年向乌克兰持续提供关键的火炮弹药。

唐宁街10号表示，“英国已经是欧洲向乌克兰提供防御性援助的主要供应国，包括发送多管火箭炮系统和最近的125门防空高射炮。自2月以来，我们还提供了超过10万发（火炮）弹药，这些物资的交付与成功夺回乌克兰领土的行动直接相关。”

苏纳克上周亲自向乌克兰总统泽连斯基介绍了英方将提供的新军援计划，“这将成为英国2023年一揽子防御性援助的一部分”。据悉，泽连斯基本人将以线上方式参加英国远征军联合部队在周一的峰会。

苏纳克在会前表示：“从北极圈到怀特岛，英国和我们的欧洲盟友在应对入侵乌克兰的问题上一直步调一致，我们对欧洲再次实现和平的雄心依然坚定不移。但为了实现和平，我们必须阻止侵略，我们在整个地区的部署对于确保我们能够应对最严重的威胁至关重要”。

苏纳克表示，“我知道这次联合远征军峰会只会强调我们的亲密友谊和对乌克兰坚定不移的支持。”

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