英首相：目前情况下，俄方的任何单边停火呼吁都是毫无意义的

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英国首相苏纳克（Rishi Sunak）12月19日在拉脱维亚首都里加参加由英方主导的“远征军联合部队”(JEF) 峰会时表示，“我们必须明确，在目前情况下，俄罗斯任何单方面的停火呼吁都是完全没有意义的。我认为这将是一个假的呼吁”。苏纳克补充说，“它将被俄罗斯用来重新集结，加强他们的部队，在他们从被征服的领土上撤出之前，不可能也不应该有真正的谈判”。

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英国远征军联合部队（JEF）成立于2014年，由北约的英国、丹麦、爱沙尼亚、冰岛、拉脱维亚、立陶宛、荷兰、挪威，加上非北约成员国的芬兰和瑞典组成。据英国首相府在会前介绍，认识到北欧和波罗的海国家面临的区域挑战，包括俄罗斯的持续侵略，苏纳克将在周一的峰会上“呼吁各国领导人在2023年通过持续的致命援助、经济复原力和政治支持维持或超过2022年对乌克兰的支持水平”。英方指出，苏纳克的呼吁在英国宣布明年将根据一份2.5亿英镑的合同供应数十万枚火炮弹药之际发出，该合同将确保在整个2023年向乌克兰持续提供关键的火炮弹药。

苏纳克周一与上述北欧和波罗的海国家的首脑举行了峰会，乌克兰总统泽连斯基并以线上方式参加了会议。苏纳克在发表开场白时指出，“弗拉基米尔（泽连斯基）和他的人民确实鼓舞了我们所有人。他们已经表明，由于他们的决心，普京正在意识到他无法在战场上获胜。这意味着他现在正在使冲突升级，坦率地说，这给乌克兰人民带来了令人震惊的后果”。

苏纳克说：“我最近访问乌克兰时亲眼看到了这一后果，我相信我们很快就会听到更多关于它的消息。‘远征军联合部队’国家，我们在座的所有人都是乌克兰最亲密的朋友和盟友。到目前为止，我们已经带头支持他们，我知道我们将继续这样做。”

苏纳克指出，“我认为在我们考虑明年的时候，有三个优先事项需要我们考虑。我认为，首先是确保我们提供更多的军事援助，而且军援要不断发展，以满足我们现在面临的局势。这意味着更多的防空系统，意味着大炮，意味着装甲车。就英国而言，我们已经承诺在明年提供相当于或超过我们今年提供的23亿英镑的援助，我非常希望并鼓励在座的其他国家尽其所能继续提供强有力的支持。”

苏纳克说，“我认为，第二，正如（拉脱维亚总理）克里希亚尼斯（Krisjanis Karins）所提到的，我们必须明确，在目前的情况下，俄罗斯任何单方面的停火呼吁都是完全没有意义的。我认为这将是一个假的呼吁。它将被俄罗斯用来重新集结，加强他们的部队，在他们从被征服的领土上撤走之前，不可能也不应该有真正的谈判。”

同样就谈判议题，爱沙尼亚总统卡里斯（Alar Karis）当天在前往里加出席波罗的国家峰会前向媒体表示，任何与俄罗斯在乌克兰的侵略有关的和平或停火谈判目前都是不成熟的。卡里斯说，“最重要的是向乌克兰提供军事援助，以便他们能够赢得这场战争，只有当侵略彻底失败，战犯被绳之以法，和平才有可能。”

此外，苏纳克在会上表示，“第三，也是最后一点，我们必须继续专注于削弱俄罗斯重组和再补给的能力，这意味着要对其供应链采取行动，并消除国际支持。特别是我想到了伊朗和它目前提供给俄罗斯的武器，我们应该像我们在联合国所做的那样，非常强烈地呼吁这一点。俄罗斯的经济后果必须继续是严重的，在这方面，我认为七国集团（G7）制定的新的石油价格上限和其他国家遵循的新的石油价格上限可以是非常有用的。”

泽连斯基在会上向与会各国呼吁提供进一步军援，他向苏纳克说道：“我请求你增加向我国提供防空系统的可能性，并帮助加快合作伙伴的相关决定。为乌克兰提供百分之百的防空盾牌将是对抗俄罗斯侵略的最成功的步骤之一。而这一步骤现在就需要。”

泽连斯基向与会的10国首脑表示，“我请求你们现在就支持我们的国家，作出明确的决定——提供一切，不仅可以保持乌克兰战场上的现有动态，而且可以加速我们的国防部队走向胜利。因为我们的胜利将是你们每个人的胜利，是欧洲、你们国家的胜利，是全世界都期待的胜利，我对此深信不疑。”

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