古特雷斯：对近期有效和谈的可能性并不乐观，强烈希望明年能在乌克兰实现和平

联合国/俄罗斯/乌克兰

联合国秘书长古特雷斯（Antonio Guterres）12月19日在纽约总部举行的年终记者会上指出，地缘政治分歧使全球问题的解决变得更加困难，有时甚至成了不可能完成的任务。但他强调，现在不是坐以待毙的时候，人们应当展现出信念与决心，为应对挑战寻求真正的解决方案。古特雷斯对于近期俄罗斯与乌克兰之间进行“严肃”和谈的可能性表示并不乐观。他再次强调，俄乌战争必须以符合《联合国宪章》和国际法规定的方式和平解决。

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据联合国新闻报导，古特雷斯表示，世界需要的不是完美的解决方案，而是具有实用价值的解决方案，能够对人们的生活产生有意义的影响，还能让世界通往一个更美好与更加和平的未来。他指出，最新的例证便是19日凌晨来自加拿大蒙特利尔的好消息：参加《生物多样性公约》第十五次缔约方大会第二阶段会议的代表们就一份新的全球生物多样性框架达成一致。

古特雷斯说，“我们终于开始与大自然缔结‘和平协定’。这一框架是坚定外交的重要一步，我敦促所有国家兑现承诺。” 他并强调，同样是通过外交努力，在世界多地不断发酵的冲突得以“悬崖勒马”。

古特雷斯表示，“即便在战火纷飞的乌克兰，我们也感受到了坚定的静默外交所产生的力量，这种力量帮助人们应对前所未有的全球粮食不安全状况”。他谈道，自黑海谷物倡议签署以来，已有超过1400万吨谷物和粮食产品从乌克兰运出，俄罗斯的小麦出口量也增长了两倍。

古特雷斯提及，其中，很大部分小麦被运往发展中国家，有近38万吨被世界粮食计划署用于在阿富汗、埃塞俄比亚、索马里和也门实施的人道主义行动。同时，联合国粮食及农业组织的食品价格指数已连续八个月下降，降幅达到约15%，使全球数百万人免于陷入极端贫困。

古特雷斯还重申，联合国将坚定不移地追求乌克兰的和平，并使得这一和平符合国际法与《联合国宪章》。

记者问道，“我们正在阅读，听到......俄罗斯在乌克兰的攻势做准备的报道，普京总统今天将前往白俄罗斯。您是否担心战争出现新的严重升级，可能会把其他国家卷进来？ 因为所有的政治学者都说，普京将要求白俄罗斯帮助对基辅发动新的攻势。而任何形式的新攻势，如果把外部国家卷进来，将会造成什么影响？”

古特雷斯表示，“首先，我们已经看到了大规模的升级，对电力基础设施进行了猛烈的轰炸，当然，这对乌克兰人目前的生活条件产生了巨大的影响，而且我们将在未来看到可怕的后果。所以，我们不需要再谈升级的问题”。

古特雷斯说，“很明显，我们将看看会发生什么。有很多关于可能的新攻势的传言。我的立场是非常明确的。这些问题永远没有军事解决办法，但重要的是，解决方式要符合《联合国宪章》和国际法的规定。”

古特雷斯补充说，“《联合国宪章》对各国应尊重的领土完整有非常明确的规定。联合国宪章》非常明确地规定，不接受使用武力来以任何方式改变领土完整。”

就和谈可能，古特雷斯指出，“我对近期进行有效和谈的可能性并不乐观。我认为军事对抗会继续下去，我认为我们仍需等待一个有可能进行严肃和平谈判的时刻。我没有看到他们会在近期的地平线上（出现）”。

古特雷斯说，“这就是为什么我们把精力集中在其他不同方面，以提高黑海谷物倡议的效率，开始为该倡议增加新的组成部分的可能性，即与氨的出口有关。我们对加快交换战俘非常感兴趣，特别是在我们即将迎来圣诞节的时候，双方都在1月份庆祝圣诞节。我认为这将是非常重要的事情。”

古特雷斯说，“因此，我们将继续努力发挥作用，为这些方面提供对话平台，以尽量减少痛苦，但我们不幻想真正的和平谈判在近期内会成为可能。当然，对电力基础设施进行的大规模轰炸是给人民带来可怕麻烦的事情。 ”

古特雷斯稍后提到，“当我说我在近期看不到真正和平谈判的机会时，我并不是指整个2023年。我强烈希望，在2023年，我们将能够在乌克兰达成和平”。

古特雷斯坦言，“对乌克兰人民的后果，对俄罗斯社会和经济的后果，以及对全球经济的后果，特别是对发展中国家的后果，粮食和能源的高价格，以及所有其他使这些高价格复杂化的困难，我提到债务增加。我提到了缺乏财政空间和发展中国家正在遭受的不平等加剧的戏剧性局面。所有这些都是我们尽一切可能在2023年底前实现和平解决的理由。”

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