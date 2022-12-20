国际货币基金组织批准乌克兰计划 助其融资维持经济稳定

乌克兰国际援助

2022年12月17日，在乌克兰顿涅茨克地区的巴赫穆特Bakhmut,，一名居民在街道行走。

国际货币基金组织(IMF)周一12月19号表示，已为乌克兰批准1项为期4个月的计划，乌克兰将在与该机构的经济监督计划下遵循其建议，这可能为其融资援助铺平道路，该国的需求超过400亿美元。

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IMF在一份声明中说，国际货币基金组织执行委员会讨论了乌克兰的监督计划（PMB），该计划"旨在维持金融稳定和促进捐助者融资。"

乌克兰当局已承诺进行改革，包括税收、国内债务市场、透明度和中央银行独立性。IMF说，他们有四个月的时间来证明改革进展。

国际货币基金组织驻乌克兰特派团团长加文-格雷说，这一由国际货币基金组织监督的措施框架 "旨在为融资铺平道路"，融资可以 "来自许多方面"。 他说乌克兰2023年的预算和运营需求估计在400亿至570亿美元之间。

实际上，IMF本身不会发放任何贷款，但希望PMB计划有助提高捐助国支持乌克兰的信心。

该组织副总裁吉塔-戈皮纳特在声明中说，"强有力和可预测的外部金融支持将是当局战略成功的关键"。他认为，在乌克兰 "迅速付款将有助于解决从2023年初开始的紧张局势"。

该机构表示，在 "有力地执行 "PMB监督计划之后，对 "可能的全面的IMF支持计划 "持开放态度。

法新社报道，自2022年2月乌克兰战争开始和俄罗斯入侵以来，到目前为止，国际货币基金组织已经向基辅提供了27亿美元的紧急援助。欧盟委员会刚刚提出在2023年提供180亿欧元的贷款。

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