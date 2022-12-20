泽连斯基周三预计将到访白宫与拜登会晤，并对国会两院联席会议发表讲话

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综合消息显示，乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）12月21日预计将到访美国首都华盛顿，并将在白宫与拜登总统（Joe Biden）举行会晤。如若成行，泽连斯基预计还将在当地时间周三晚间对美国国会两院联席会议发表讲话。

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据美国有线电视新闻网（CNN）引述正在进行规划的两个消息来源称，拜登和泽连斯基计划于周三在白宫会面，这将是一次突击访问，同时美国政府打算向乌克兰提供新的国防援助计划，其中将包括爱国者防空导弹系统。

报导指，这次访问还没有最后确定，由于安全方面的考虑，有关这次访问的消息仍然被严格控制，这将标志着泽连斯基自今年2月24日，俄罗斯入侵开始以来首次在乌克兰以外的地方访问。白宫拒绝就可能的访问或拜登宣布新的对乌安全援助公告发表评论。

据美国短新闻网站Axios报导，多位国会高级领导层人士透露称，虽然细节尚未最终确定，但美国国会警方正在为周三的潜在访问加强安保工作。

美国国会众议院议长佩洛西（Nancy Pelosi）在周二写给同事们的一封信中要求，“所有议员在周三晚上亲自出席我们的会议”，并补充说，他们“请在周三晚上出席一个非常特别的民主焦点”。知情人士说，佩洛西一直在给议员们打电话，敦促他们在周三出现在国会大厦，因为担心在假期休会之前，议员们将不来国会大厦。

CNN报导称，根据几个消息来源，议员们的预计是泽连斯基将在星期三向国会发表讲话。但这些消息来源提醒说，出于安全考虑，这可能还不是最终结果。佩洛西本人不愿证实有关泽连斯基将于周三来到国会大厦的报道，她说：“我不知道那会发生”。

佩洛西说：“我们还不知道。我们只是不知道”。当CNN问及是否已向泽连斯基发出邀请时，她回答说，“不，在我们知道他是否能来之前不会”。

泽连斯基周二突访了位于乌东顿涅茨克地区的前线城市巴赫穆特，并视察了在当地参加战斗的乌军人员。期间，乌军战士代表赠予他了一面乌克兰国旗。

泽连斯基当晚在发表视频讲话中表示，“本周对乌克兰极为重要，为了度过这个冬天和明年。为了获得必要的支持，为了让乌克兰的旗帜最终在我们的边界——乌克兰的边界的所有地段取得胜利”。

泽连斯基提及：“我们的战士们今天把我们的旗帜交给我，并要求把它转交给那些对乌克兰、对我们所有战士们来说非常重要的决定者们。我们一定会照做。我们一定会忍耐。我们一定会获得对乌克兰的必要支持！”

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