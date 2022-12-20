泽连斯基突访乌东前线巴赫穆特：乌克兰不会把自己的东西留给敌人

乌克兰/俄罗斯/国际

乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）12月20日未经宣布，突访了位于乌东顿涅茨克地区的前线城市巴赫穆特，并视察了在当地参加战斗的乌军人员。

广告 继续浏览后续

据乌克兰总统府介绍，泽连斯基访问了在巴赫穆特作战的一个机械化旅的前线阵地，该旅人员正在通往巴赫穆特市的道路上与俄方部队对峙。他听取了乌军指挥官关于作战情况、后勤支持和进一步行动建议的报告。

在视察交战地区时，泽连斯基向乌军战士代表感谢他们在击退敌人进攻中所表现出的勇气、韧性和力量。他在视察期间还向乌军战士颁发国家奖章，来自机械化步兵、摩托化步兵、山地突击步兵、坦克、炮兵和空中机动部队的战士们获得了这些奖项。泽连斯基并与所有在场的人以默哀的方式缅怀牺牲的乌军战士，即乌克兰的英雄们。

对此，泽连斯基在周二晚的视频讲话中介绍称，“我已经从顿涅茨克地区回来了，从我们的巴赫穆特要塞回来了。我今天在那里支持我们的战士，颁发国家奖章，向他们表示感谢。向我们所有的英雄——那些不仅保卫巴赫穆特，不仅保卫我们的顿巴斯，而且保卫整个乌克兰的英雄们。我们都应该明白这一点。”

泽连斯基说：“你们知道，在前往前线的路上，今天我还经过了斯洛维扬斯克、克拉马托尔斯克、德鲁日基夫卡、科斯蒂安蒂尼夫卡......这些城市和附近的村庄，现在简直是在为生命而战。为我们所有人的生命——所有乌克兰人和所有乌克兰事物的生命，甚至更多，为所有保存人性的事物和人的生命而战。”

泽连斯基说：“看看俄罗斯的攻势，它把旗帜带到哪里，就会留下什么：被烧毁的土地，被摧毁的生命... 痛苦、废墟和坟墓——这就是所谓的‘俄罗斯世界’。这就是我们的英雄们所阻止的东西。这正是他们从乌克兰驱逐出来的东西，一步一步地把生命还给我们的土地，从占领者踏上的地方。”

泽连斯基表示，“而为了这个运动存在，为了我们的边界存在，为了我们把乌克兰的旗帜还给我们国家南部和东部的城市和村庄，那里有巴赫穆特，那里有一个堡垒，那里有我们英雄的保卫者。他们在那里忍受的每一天，他们在那里承受的每一次打击，他们击退的每一次攻击和他们进行的每一次反击都是乌克兰的一个生命”。

泽连斯基说：“我感谢我们所有捍卫巴赫穆特要塞的勇士们! 我感谢所有在那里拯救乌克兰的英雄们的母亲和父亲、妻子和孩子们! 我请求我们所有的人：无论你在哪里，请支持乌克兰的英雄们，他们正在坚持抵抗占领者最猛烈的攻击，抵抗俄罗斯最疯狂的打击...... 支持我们的巴赫穆特——破烂不堪但未被征服，和支持当地的保卫者。”

泽连斯基强调：“我们将尽一切可能和不可能做到的，预期的和意外的事情，以便我们的英雄拥有他们需要的一切来取得胜利。获得所有乌克兰人期待的结果。我们前线的所有城市和村庄都在等待的结果”。他指出，“这是我们的卢甘斯克地区，这是我们的乌克兰南部，这是我们的克里米亚。乌克兰不会把自己的东西留给敌人。”

泽连斯基表示：“本周对乌克兰极为重要，为了度过这个冬天和明年。为了获得必要的支持，为了让乌克兰的旗帜最终在我们的边界——乌克兰的边界的所有地段取得胜利。我们的战士们今天把我们的旗帜交给我，并要求把它转交给那些对乌克兰、对我们所有战士们来说非常重要的决定者们。我们一定会照做。我们一定会忍耐。我们一定会获得对乌克兰的必要支持！”

泽连斯基最后说：“荣耀归于巴赫穆特要塞的所有守卫者! 荣耀归于所有为祖国而战的人! 荣耀归于我们不可被屈服的美丽人民！所有在这场残酷的战争中丧生的乌克兰人将得到永恒的记忆和荣耀！荣耀归于乌克兰!”

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅