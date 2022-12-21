乌克兰总统泽连斯基飞抵美国访问

泽连斯基访美

乌克兰总统泽连斯基周三12月21日飞抵华盛顿，美国总统乔-拜登将在白宫接待这位乌克兰总统。这是自2月24日俄罗斯入侵乌克兰以来，泽连斯基首次出国访问。

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空中交通监测网站显示了一架美国军用飞机从波兰的热舒夫市飞往美国首都郊区的安德鲁斯空军基地的路线。

法新社21日发自华盛顿的报道说，自俄罗斯2月24日入侵以来一直没有离开自己国家的乌克兰总统泽连斯基今天周三将在白宫与拜登的会面，然后向美国国会发表讲话，这是一次历史性的访问。

美国政府发言人让-皮埃尔（Karine Jean-Pierre）在一份声明中表示，这次访问凸显了，只要乌克兰有需要，不论多长时间，美国都会支持乌克兰。

美国将宣布对乌克兰的新援助，被称为 "重大"的援助，包括爱国者防空系统，这听起来像是对弗拉基米尔-普京的挑战。

在周三上午，泽连斯基总统在推特上证实，他"正前往美国，此行目是为了加强乌克兰的“复原力”和“防御能力"。

据美联社说，两名美国国会消息人士和一名熟悉此事的人士证实了泽连斯基的访美计划，但由于此行的高度敏感性质，他们以匿名方式发言说，尽管泽伦斯基的访问在预料之中，但出于安全考虑，仍可能在最后一刻被取消。

该消息还说，美国国会将对包括向乌克兰提供约450亿美元紧急援助的年终支出方案进行投票，而且美国准备向该国发送爱国者地对空导弹，以帮助抵御俄罗斯的入侵。

此前一天，泽连斯基前往乌战前线最热点，即顿涅茨克的巴赫穆特市，他在那里赞扬了乌军的"勇气、韧性和力量"，背景是隆隆炮声。

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