南中国海争端：菲律宾新总统下令“寸土不让”

菲律宾/中国/南中国海

菲律宾周三12月21日称"严重关切"中国已开始在争议激烈的南中国海水域开发未占土地的报道。自2022年6月出任菲律宾总统的小马科斯在最近两起与中国的冲突事件后下令“寸土不让”。

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据彭博社援引美国官员的卫星图片报道，在有争议的南沙群岛周围出现了新的人工岛，近年来，一艘载有液压挖掘机的中国船只被看到在那里作业。

菲律宾外交部周二回应说，"我们严重关切，因为这种活动违反了《南海克制行为宣言》和《2016年法庭裁决》"。菲律宾外交部并表示，已要求其他机构对此进行调查。

法新社发自马尼拉的报道说，北京声称拥有南中国海的几乎全部水道，每年有数十亿美元的贸易通过该水道。

中国对联合国支持的法庭在2012年作出有关裁决置之不理，该裁决判定北京对南中国海的主权主张毫无根据。

台湾和东盟成员国，如菲律宾、越南、马来西亚和文莱也对这些水域提出了主权要求。

菲律宾经常指责中国海岸警卫队和船只骚扰一些渔船和其他船只。

在南沙群岛，中国至少占领了七个岛屿和岛礁，并在那里建造简易机场、港口和雷达。

彭博社报道了新出现在安达礁（Eldad）和牛轭礁（Whitsun），以及铁线礁（Sandy Cay）和杨信沙洲（Lankiam Cay）的布置安排。

法新社说，后者位于菲律宾控制的洛伊塔岛（Loaita）东北13公里处，距离最近的菲律宾大岛巴拉望岛（Palawan）东部约450公里。

中国外交部发言人毛宁称这些报道"完全没有根据"。她补充说，”不对南海岛礁采取行动是中国和东盟国家通过各自的行动和声明达成的庄严共识"。她还说，"中菲关系的发展势头良好，双方将继续通过友好协商以适当方式处理海洋问题。

菲律宾总统：寸土不让

菲律宾外交部这个声明是在马尼拉抗议北京一周后发表的，之前在11月，北京海岸警卫队船只"强行"扣押了中国的火箭碎片，而这些碎片是由菲律宾海军船只首先打捞上来的。

中国驻马尼拉大使馆否认中方使用了武力，并说火箭整流罩是在"友好协商"后归还中方的。

上周，菲律宾国防部也对在马尼拉声称是其领土一部分的易洛魁礁（Iroquois）和仙宾礁（Sabina Shoal）有大批中国船只的报道表示"非常关切"。

菲律宾代理国防部长何塞-福斯蒂诺（Jose Faustino）在双方发生冲突事件后宣布说，菲律宾总统费迪南德-马科斯下达了明确的"指令"，那就是“我们不会放弃菲律宾的每一寸领土”。

法新社说，马科斯总统这一立场与他的前任杜特尔特正相反，杜特尔特不愿意批评北京。

美国国务院发言人本周就这两起事件对菲律宾表示了支持，同时呼吁中国"尊重国际法"。

中国驻马尼拉大使馆周二指责华盛顿利用争端"挑事"，等于承认了北京与马尼拉存在"分歧"，但没有直接谈及“船只涌入”问题。

该报道说，尽管其他国家也在有争议的水域声称存在，但中国一直是最积极在岛屿上建有简易机场、港口和雷达系统，进行军事化的国家。

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