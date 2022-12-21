梅德韦杰夫突访北京 向习近平转交普京信函

俄罗斯/中国/乌克兰

俄罗斯总理梅德韦杰夫12月21日意外突访北京，向习近平递交了普京的信函。此刻正值乌克兰总统泽连斯基出访华盛顿，普京首次公开承认其侵乌战争非常艰难…

广告 继续浏览后续

俄罗斯总理梅德韦杰夫今天12月21日在其电报群（Telegram）频道发布一段视频，显示他和习近平笑着拍照，以及中俄官员的会面。

身为俄罗斯前总统和国安会主席的梅德韦杰夫说，他和习近平讨论了两国"无限"的战略伙伴关系，及乌克兰问题，但他未提供有关乌克兰讨论的进一步细节。

习近平与梅德韦杰夫今天周三在北京钓鱼台国宾馆会面。梅德韦杰夫首先向习近平转交了普京的亲署信（内容不详），并转达了普京对习近平的“友好问候“和”美好祝愿“。同时，梅德韦杰夫也热烈地祝贺了习近平在中共20大成功连任总书记。习近平则请梅德韦杰夫转达他对普京的“亲切问候和良好祝愿”。

有关乌克兰问题，据中国官媒报道，习近平表示，“希望有关各方保持理性克制，开展全面对话，通过政治方式解决安全领域共同关切“。

据中国外交部网站称，“梅德韦杰夫说，乌克兰危机事出有因，十分复杂，俄罗斯愿意通过和谈解决面临的问题“。

梅德韦杰夫还说，"我们讨论了中俄两个执政党之间的合作，（......）以及我们在战略伙伴关系框架内的双边合作，特别是在经济和工业生产领域。他补充说，"我们还讨论了国际问题--当然包括乌克兰的冲突"，并说这次会谈"很有用"。

梅德韦杰夫这次是应中共党的邀请，以“统一俄罗斯党”主席的身份访问北京的。

习近平表示，在过去10年间，“中俄发展新时代全面战略协作伙伴关系”，“是双方基于各自国情作出的长远战略选择”，他并称，“中方愿同俄方一道，把新时代中俄关系不断推向前进”，推动全球治理朝着更加“公正合理”的方向发展。

据中国官媒的报道说，双方还就共同关心的其它国际地区问题交换了意见。

并说，王毅等人参加了这次会见。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅