泽连斯基已在前往华盛顿路上 美国将宣布对乌提供18亿美元额外军援

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据美国有线电视新闻网（CNN）引述两名知情人士的话报导，乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）已经在前往华盛顿，赴美访问的路上。这将是自今年2月俄罗斯全面入侵乌克兰以来，他首次对外访问。此外，美联社周二援引拜登政府官员的话报导，在泽连斯基即将来访之际，美国将向乌克兰提供价值18亿美元的大规模军事援助，其中将首次包括爱国者防空导弹系统和可供乌军战机使用的精确制导炸弹。

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新的军援计划将进一步增加自俄罗斯2月入侵开始以来，美国向乌克兰提供的近200亿美元的安全援助，同时美国国会正在准备通过价值1.7万亿美元的2023财年支出法案，其中包括近450亿美元与乌克兰有关的紧急援助资金。

据美联社报导，透露消息的美国官员们说，预计周三宣布的一揽子计划将包括来自五角大楼库存的约10亿美元的武器，以及通过乌克兰安全援助计划（USAI）提供的另外8亿美元资金，该计划资助为乌克兰购买武器、弹药、培训和其他援助。

泽连斯基和其他乌克兰官员已经向西方领导人施加压力，要求他们提供更多的先进武器，包括爱国者防空导弹系统，以帮助该国抵御俄罗斯的空袭。爱国者将是西方提供给乌克兰的最先进的地对空导弹系统，以帮助抵御俄罗斯的导弹和无人机袭击。

美方借着泽连斯基来访的机会宣布新一轮的军援计划，发出了一个强有力的信息，即随着战争的拖延，美国将继续支持乌克兰。报导指，目前还不清楚爱国者防空导弹系统究竟何时会抵达乌克兰的前线，因为美军必须训练乌军人员如何使用这一高科技系统。

训练可能需要几周时间，预计将在德国的格拉芬沃尔训练区进行。迄今为止，美国和西方对乌克兰部队的所有培训都是在欧洲国家进行的。官员们说，该一揽子计划中还将包括数量不详的联合制导攻击弹药（JDAMs）。这些套件将用于改装大型炸弹，增加尾翼和精确的导航系统，以便不是简单地从战斗机上投放到目标上，而是可以释放并引导到攻击目标。

据悉，美军的战斗机和轰炸机都使用JDAMs，五角大楼一直在努力改造它们，以便乌克兰的苏系战机也可以使用。到目前为止，美国一直不愿意向乌克兰提供美制战机。因此，五角大楼不是向乌克兰提供这些美制战机，而是帮助基辅找到创新的方法，以升级其机队。

此外，该援助计划还将包括数量不详的海马斯火箭炮系统的额外弹药、火炮和迫击炮弹、军用卡车和HARM空对地反辐射导弹等。

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