马斯克宣布将卸任推特CEO，寻找替代者

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推特首席执行官（CEO）马斯克（Elon Musk）12月20日表示，“一旦我找到足够愚蠢的人接受这份工作，我就会辞去CEO的职务”。不过，他强调，“在那之后，我将只管理（推特的）软件和服务器团队”。

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此前，马斯克在上周日发起投票，询问网民他“是否该辞去推特负责人一职？” 马斯克当时承诺，“我将遵守这次民意调查的结果”。最终，超过1000万人，即57.5%的受访者，投票认为他应该离开这个职位。

马斯克在投票结束后的一天多时间里没有直接回应其结果，但确实对几条推文做出了反应，这些推文表明投票可能被机器人渗透，或者表明它不是人们所需的代表性样本。

按照目前的情况，马斯克作为推特的所有者，仍将保留对平台的压倒性影响。他还在控制推特后不久解雇了公司的董事会成员。马斯克上个月在法庭上被问及他将如何在特斯拉公司、SpaceX公司以及推特之间分配时间。马斯克回答说，他从未想过要成为任何公司的CEO，他更愿意把自己看作是一名工程师。

一些特斯拉投资者曾敦促马斯克离开推特，把精力放在这家电动汽车公司上，该公司在股市上一直在挣扎。特斯拉的股票在周二的交易中下跌超过8%。

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