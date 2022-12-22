斐济总理拒认败选 宣布动用军队

斐济/政治/选举

斐济总理姆拜尼马拉马的政党12月21日对输掉选举提出异议，表示要为姆拜尼马拉马继续执政而战。姆拜尼马拉马则以族群暴力的报告令人担心为由宣布动用军队...

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姆拜尼马拉马政府在12月14日大选过去一周后，首次走出沉默，声称反对党的联合协议是不合法的。

姆拜尼马拉马（Frank Bainimarama）的对手是曾经两次政变上台的前国际橄榄球运动员西蒂文尼-"兰博"-拉布卡（Sitiveni "Rambo" Rabuka）。

本周二，"兰博"-拉布卡的政党与社会民主党达成协议后，在议会形成三党联盟多数派。"兰博"将很快返回斐济，承诺要对这个南太平洋岛国进行民主改革。

斐济执政党，优先党的秘书长兼总检查长艾亚兹·赛义德-海尤姆（Aiyaz Sayed-Khaiyum）反驳称："弗兰克-姆拜尼马拉马总理仍然是总理，请明白这一点"。他还说，反对派的联盟"在法律上是虚的"。

这位执政党秘书长还表示将撤销反对派的联合协议，然后执政党要与社会民主党组成自己的多数派。

现任总理姆拜尼马拉马是一名前军官，在2006年通过政变夺权当上总理，现已执政16年。

他今天周四表示，议会选举以比分接近的结果结束后，斐济军方将帮助警方维持秩序，他提到对种族紧张局势的日益担忧。

姆拜尼马拉马在社交网络脸书Facebook发帖说："选举后有关针对我们印度裔斐济同胞的暴力报道非常令人担忧。他称："只要我们有政府的责任，我们就会为所有斐济人的安全尽到我们的责任。

他被怀疑引用未经证实的关于投票后出现种族间暴力的报告作为部署军队的理由。

反对派指责姆拜尼马拉马为自己继续执政而煽动对种族暴力的恐惧，并要求提供证据。

没见动乱

斐济工党领导人、2000年被推翻的首位印裔斐济总理马亨德拉·乔杜里（Mahendra Chaudhry）告诉法新社："我没有看到这里有任何动乱的证据，人们很平静，大家在等总统召开议会选举总理。

他继续说，"反对派得到了最多的选票，而宪法对这种情况下该怎么做写的非常清楚"。

新西兰外长纳尼亚-马胡塔已向西蒂文尼-"兰博"-拉布卡发出"祝贺"，祝贺他组建了一个能够执政的联盟。这一消息受到即将离任的总理阵营的批评。惠灵顿后来缓和了这一说法，表示有必要等待选举结果变得更加明确。

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