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泽连斯基告诉美国国会：乌克兰“永不投降”

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乌克兰总统泽连斯基向美国国会赠送来自乌东前线巴赫穆特的乌克兰国旗2022年12月21日
乌克兰总统泽连斯基向美国国会赠送来自乌东前线巴赫穆特的乌克兰国旗2022年12月21日 REUTERS - JONATHAN ERNST
作者： 古莉
4 分钟

泽连斯基昨天周三受到美国国会的热烈欢迎，他向美国参众两院议员们表示：“乌克兰绝不投降”，会战斗到胜利。他说，“现在乌克兰充满活力和战斗力”，“俄罗斯的暴政不再能控制我们了”...

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乌克兰总统泽连斯基12月21日经波兰抵达华盛顿访问，他与拜登总统在白宫会晤后，抵达国会演讲，并赠送了一面他从乌东前线激战城市巴赫穆特（Bakhmout）带来的乌克兰国旗。

据法新社报道，泽连斯基周三在美国国会保证说，乌克兰"坚持自己的立场，永远不会投降"，他还解释说，美国对乌克兰的援助"不是做慈善"，而是"对全球安全和民主的投资"。

泽连斯基总统昨天抵达美国国会后，受到起立鼓掌欢迎，他用英语郑重地说道："与最坏的预测相反，乌克兰没有沦陷”。“乌克兰充满活力和战斗力"。"俄罗斯的暴政不再能控制我们"。泽连斯基补充说："在争夺世界舆论的战斗中，我们已经打败了俄罗斯。

此访是今年2月24日俄罗斯入侵乌克兰以来，乌克兰总统泽连斯基的首次出国访问。在启程之前，他先去了乌东前线的巴赫穆特视察。

法国《世界报》指出，拜登是要通过接待泽连斯基，打消普京的幻想，让他看到，美国的倦怠期并未到来，不要幻想"疲劳"会使华盛顿推动基辅仓促谈判，以图将当地力量的对比固定在有利于莫斯科的状态。

该报说，在白宫和国会，有两个承诺不断相互回应：乌克兰总统：“在你们的支持下，我们会战斗下去，直到我们胜利的那一天，尽管有严酷的冬天和逆境的存在”。

美国回应："这是一场关乎我们所有人的战斗。我们与你们站在一起，直到最后"。

法国世界报还说，当然美国的回应“不包括极少数迷失在自己小格局中的共和党议员和保守派评论员”。

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