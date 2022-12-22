泽连斯基告诉美国国会：乌克兰“永不投降”

泽连斯基/美国

泽连斯基昨天周三受到美国国会的热烈欢迎，他向美国参众两院议员们表示：“乌克兰绝不投降”，会战斗到胜利。他说，“现在乌克兰充满活力和战斗力”，“俄罗斯的暴政不再能控制我们了”...

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乌克兰总统泽连斯基12月21日经波兰抵达华盛顿访问，他与拜登总统在白宫会晤后，抵达国会演讲，并赠送了一面他从乌东前线激战城市巴赫穆特（Bakhmout）带来的乌克兰国旗。

据法新社报道，泽连斯基周三在美国国会保证说，乌克兰"坚持自己的立场，永远不会投降"，他还解释说，美国对乌克兰的援助"不是做慈善"，而是"对全球安全和民主的投资"。

泽连斯基总统昨天抵达美国国会后，受到起立鼓掌欢迎，他用英语郑重地说道："与最坏的预测相反，乌克兰没有沦陷”。“乌克兰充满活力和战斗力"。"俄罗斯的暴政不再能控制我们"。泽连斯基补充说："在争夺世界舆论的战斗中，我们已经打败了俄罗斯。

此访是今年2月24日俄罗斯入侵乌克兰以来，乌克兰总统泽连斯基的首次出国访问。在启程之前，他先去了乌东前线的巴赫穆特视察。

法国《世界报》指出，拜登是要通过接待泽连斯基，打消普京的幻想，让他看到，美国的倦怠期并未到来，不要幻想"疲劳"会使华盛顿推动基辅仓促谈判，以图将当地力量的对比固定在有利于莫斯科的状态。

该报说，在白宫和国会，有两个承诺不断相互回应：乌克兰总统：“在你们的支持下，我们会战斗下去，直到我们胜利的那一天，尽管有严酷的冬天和逆境的存在”。

美国回应："这是一场关乎我们所有人的战斗。我们与你们站在一起，直到最后"。

法国世界报还说，当然美国的回应“不包括极少数迷失在自己小格局中的共和党议员和保守派评论员”。

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