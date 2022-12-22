泽连斯基：援乌是对全球安全和民主的投资

泽连斯基/美国

乌克兰总统泽连斯基在美国国会受到欢迎，他呼吁继续向乌克兰提供大量援助2022年12月22日华盛顿

乌克兰总统泽连斯基周三在美国国会呼吁继续向乌克兰提供大量援助。美国众议院明年1月将由共和党占多数，其中一些负责人对援助乌克兰持保留态度。

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泽连斯基向美国联邦议员们说：“我非常感谢你们给我们的财政援助和你们可能决定的援助”。他说，美国对乌克兰的援助的钱不是慈善，而是对全球安全和民主的投资”。他保证说，我们正以最负责任的方式进行管理。

法新社说，此话是回应美国一些保守派负责人表达的担忧。这些保守派议员不再希望为基辅开出"空白支票"。

美国国会的议员们准备批准一项新的大规模援助计划，为乌克兰提供近450亿美元的人道援助和军事援助。

路透社说，为了抵御俄罗斯的侵略，泽连斯基周三在美国国会全体会议上的发言，试图说服共和党人继续向乌克兰提供财政援助。因为共和党人对继续向乌克兰提供财政支持表示保留。

俄罗斯今年2月24日入侵乌克兰的战争是二战以来欧洲发生的最大冲突。华盛顿已向基辅提供了近500亿美元的援助。

乌克兰总统泽连斯基这次访美是自俄罗斯攻势开始以来首次外访，昨天早些时候他去白宫与美国总统乔-拜登举行了会谈。

拜登政府已宣布向基辅交付"爱国者"导弹防御系统，用于提升乌克兰抵御俄罗斯导弹的能力。俄罗斯向乌克兰发射大量飞弹摧毁水电路桥等民用设施，意图让乌克兰民众在冬天的煎熬中失去信心。

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