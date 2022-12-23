余茂春:受北京制裁是我的“荣誉勋章”

中国制裁余茂春

北京12月23日宣布对前美国国务院中国政策首席顾问余茂春和美国国会中国事务执委会副主任托德·斯坦恩实施制裁。余茂春表示受到北京制裁是他的“荣誉”。

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余茂春今天在推特上写道，“中国政府今天宣布对我的制裁”。“愿中国人民早日获得自由，成为自己国家的主人”。“起来，不愿做奴隶的人们”！他还用英文表示，“受到中国人民的敌人，北京政府的制裁”，是他的“荣誉勋章”。

余茂春在特朗普执政时期出任美国国务卿蓬佩奥的中国政策首席顾问。他建议美国政府“将中共与中国人民区分开来”，引发中共当局的愤怒。

余茂春现为美国哈德逊研究所中国中心主任，及胡佛研究所的客座研究员。

中国外交部今天12月23日宣布对余茂春（Miles YU）和托德·斯坦恩（Todd Stein）实施制裁，内容包括冻结他们在中国境内的动产、不动产和其他各类财产；禁止中国境内的组织、个人与其进行交易；禁止他们和直系亲属入境。

北京此举是为了报复美方制裁两名中共在西藏的高官。美国财政部12月9日宣布，对2016-2021年在西藏执政的中共高官吴英杰（Wu Yingjie）和该地公安高官张洪波（Zhang Hongbo）实施制裁，冻结其在美资产。他们被指控在西藏实施的“维稳”政策演变成“严重侵犯人权的行为，包括“任意逮捕、大规模拘留、对囚犯实施酷刑和法外处决、强迫堕胎绝育，限制政治和宗教自由”。

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