布林肯：美国已经准备好向中国提供疫苗

美国/中国/新冠病毒

美国国务卿布林肯（Antony Blinken）星期四（12月22日）表示，美国已经做好向中国提供新冠疫苗的准备，但北京方面迄今尚未对美国提出请求。

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据彭博社22日报道，布林肯在新闻发布会上说：“我们希望看到中国控制住疫情”，中国的疫情“对全球经济显然有影响”，美国也担心当新冠病毒在中国大范围传播之际，会出现新的变种。

布林肯说，对于包括中国在内的所有国家来说，各国政府应把重点放在疫苗接种、提供检测和治疗上。

布林肯没有回答有关中国官方新冠死亡统计数据有效性的问题，但强调了保持透明度的重要性。

另据报道：美国国务卿布林肯22日与中国外长王毅通话，讨论中国疫情。国务院发言人普莱斯（Ned Price）表示，布林肯与王毅通话，进一步讨论当前新冠疫情情势，并向中方强调信息透明对国际社会的重要性。

中国驻华盛顿大使馆发言人刘鹏宇回应说，中国的疫苗库存“总体上可以满足需求”，而且正在部署加强免疫接种，中美两国卫生官员也会保持联系。

中国外交部发言人毛宁主持例行记者会时，对美国国务院表示愿意同中国分享疫苗来应对疫情的提问曾回应称，根据疫情出现的新变化，中方正不断优化防控措施，确保更好地统筹疫情防控和经济社会发展。目前疫苗加强针的接种工作正在有序推进，药品和检测试剂总体可以满足需求，相信在中国人民齐心协力、团结应对之下，我们一定能迎来经济社会平稳有序发展的新阶段。

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