朝鲜再发射两枚短程导弹

朝鲜/导弹

韩国首尔火车站的新闻节目中，电视屏幕显示朝鲜发射导弹的资料图片2022年11月18日

朝鲜周五向日本海方向发射了两枚短程导弹，这是朝鲜一系列试验中的最新一次。据韩国说，一年来，朝鲜已发射67枚弹道导弹。

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韩国参谋长联席会议说，韩国军队发现，朝鲜今天12月23日下午4点32分（格林尼治标准时间7点32分）左右，从平壤的顺安区向东海（日本海）发射了两枚短程弹道导弹，

朝鲜在5天前刚刚以“侦察卫星样机”试验之名，发射了一枚中程弹道导弹。

韩国军方表示，他们正在对着两枚导弹的射程、射高、飞行速度等具体参数进行分析。

据韩联社说，今年以来，朝鲜已发射了67枚弹道导弹和3枚巡航导弹。

法新社说，一年来朝鲜进行了前所未有多次数的武器试验，包括在11月发射了朝鲜最先进的洲际弹道导弹（ICBM）。

东京证实了朝鲜今天的发射，日本政府发言人松野博一（Hirokazu Matsuno）称其为"绝对不可接受"。

美国和韩国几个月来一直警告说，平壤正准备进行第七次核试验。

朝鲜领导人金正恩的强势妹妹在本周早些时候坚称，朝鲜已开发出先进的技术，可以利用间谍卫星从太空拍摄图像。

韩国参谋长联席会议在一份声明中说，华盛顿和首尔周二举行了一次联合空中演习，并在朝鲜半岛部署了一架美国B-52H战略轰炸机。

这架远程重型轰炸机是美韩在周二进行联合演习的一部分，参加周二演习的还有来自美国和韩国最先进的军用飞机，包括F-22和F-35隐形战斗机。

韩国参谋长联席会议在一份声明中说，韩美两国星期二举行了一次联合空中演习，并在朝鲜半岛部署了一架美国B-52H战略轰炸机。

这架远程重型轰炸机是演习的一部分，演习中包括来自美国和韩国最先进的军用飞机，包括F-22和F-35隐形战斗机。

试射创纪录

专家说，朝鲜对美国和韩国的联合空中演习特别敏感，因为其空军力量薄弱，缺乏高效的飞机和训练有素的飞行员。

首尔朝鲜大学院大学（Universityof North Korean Studies）教授梁茂进（Yang Moo-Jin）告诉法新社，朝鲜这次最新发射"可能是对本周早些时候美韩演习的回应"。

此外，今天周五的发射也是白宫指平壤向俄罗斯瓦格纳雇佣军交付武器后的几个小时。

瓦格纳集团在中东、非洲和乌克兰开展业务，由俄罗斯总统普京身边的商人叶夫根尼-普里戈津控制。

在朝鲜官媒朝中社发表的一份声明中，朝鲜外交部否认与俄罗斯有任何武器交易，并说这个故事是"由一些不诚实的势力捏造的"。

尽管国际社会对其武器计划进行了严厉的制裁，但平壤已经建立了一个洲际弹道导弹（ICBM）库，其中最先进的导弹是朝鲜今年发射的，其标志是一系列创纪录的武器试验。

追求固体燃料

然而，平壤亮出的所有洲际弹道导弹都是用液体燃料。朝鲜领导人金正恩认为，为更先进的导弹开发固体燃料发动机是平壤的一个战略重点。

液体燃料火箭很难操作，需要很长时间来准备起飞，这使得它们更慢，更容易被敌人发现和摧毁。

而固体燃料导弹更容易、更机动，需要的准备时间更少，在发射前也更难被发现。

金正恩在2021年公布的目标之一是开发可从陆地或潜艇上发射的固体燃料洲际弹道导弹。

金正恩在2022年说，他希望拥有世界上最强大的核力量，并在9月宣称，朝鲜的核大国地位已经"不可逆转"。

自2006年以来，平壤因其核武器与导弹计划已受到联合国安理会的多次制裁。

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