华日：普京自我孤立和信息来源受阻促使其对乌战接连误判

俄罗斯/政治/乌克兰

在周五刊登的一篇题为“普京被孤立和多疑，倚重少数强硬派顾问”的文章中，《华尔街日报》采访了多名现任和前任俄罗斯官员以及接近克里姆林宫的人士，他们大致将普京描述为一个孤立的领导人，“无法或不愿意相信乌克兰会成功抵抗”。据该报的消息来源称，普京每天都会以书面简报形式查阅战争情况，他所获得的信息则“经过精心调整，强调成功，淡化挫折”。

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报导提及，9月下旬，俄军在争夺乌克兰东部顿涅茨克地区的重要城镇利曼(Lyman)的战斗中败下阵来，这时前线的指挥官接到一个电话，是通过莫斯科的加密线路打来的。电话的那头正是普京本人，命令他们不要退却。

据现任和前任美国和欧洲官员以及一位了解此次交流的前俄罗斯高级情报官员称，普京似乎对局势的现实了解有限。他装备简陋的前线部队正被乌克兰人在西方提供的大炮支持下推进的部队包围着。这些知情人士说，普京回绝了自己的将军们的命令，告诉部队要坚守。

乌克兰的伏击继续进行，10月1日，俄罗斯士兵匆忙撤离，留下了几十具尸体和随后被用于补充乌克兰武器库的俄国大炮。报导称，普京期望乌克兰战争能够迅速、受欢迎并取得胜利。几个月来，他一直在努力接受一个代价高昂的泥潭，并发现自己在一个旨在加强其好战的世界观并保护他不受令人沮丧的消息影响的权力结构的顶层被孤立和更为多疑。

据熟悉情况的人说，整个夏天，俄罗斯的军事专家和武器制造商代表团在参加总统会议过后，质疑普京是否了解战场上的现实。他们说，虽然普京从那时起一直在努力了解战争的情况，但总统身边的政府仍在迎合他的信念，即俄罗斯将取得成功，尽管该国的人力和经济牺牲越来越大。

报导称，美国官员说，他们一直在努力寻找一个既对普京有影响力，又没有被他的“俄罗斯冤屈叙述”所束缚的克里姆林宫内部人士。普京越来越多地以近乎宗教的方式谈论俄罗斯，将其视为一个有1000年历史的文明，正在进行一场纠正历史错误的神圣斗争，并将他提升到诸如彼得大帝等沙皇征服者领导人的层级。

美国官员说，尽管美国和俄罗斯之间的接触几乎每天都在进行，无论是通过他们的大使馆、五角大楼还是中情局，但这些对话已经受到限制，他们发现普京的一些最亲密盟友甚至比这位专制领导人本人还要强硬。

报导指，据这位前俄罗斯情报官员以及现任和前任俄罗斯官员称，普京每天早上7点左右醒来时都会收到一份关于战争的书面简报，其中的信息经过精心调整，强调成功，淡化挫折。俄罗斯和美国官员说，由于担心数字监控，普京长期以来一直拒绝使用互联网，这使他更加依赖由意识形态上的顾问编制的简报文件。

熟悉此事的人说，战场上的最新情况可能需要几天时间才能到达普京的办公桌前，因此它们往往是过时的。俄罗斯前线指挥官向俄联邦安全局（FSB）报告，后者为俄联邦安全会议的专家编辑报告，这些专家再将报告交给俄联邦安全会议秘书帕特鲁舍夫（Nikolai Patrushev），他是帮助劝说普京入侵乌克兰的鹰派人物。他反过来又把报告交给普京参阅。

帕特鲁舍夫和俄联邦安全会议没有回应评论请求。俄总统新闻秘书佩斯科夫说，围绕普京所说的“特别军事行动”的规划被列为国家机密。佩斯科夫说，“如前所述，总统有多种渠道接收信息”，“任何关于他收到歪曲信息的说法都与现实不符。”

现任和前任俄罗斯官员以及接近克里姆林宫的人士表示，普京仍然完全致力于使乌克兰屈服，并准备调动俄罗斯的经济和人口通过多年来取得成功。如果西方的武器运输和经济支持出现问题，而乌克兰人的士气下降，那么总的来说，他仍然有可能成为这场已经是二战以来欧洲最大的战争的胜利者。

据熟悉此事的人说，几个月来，俄罗斯官员、亲政府的记者和分析家们试图亲自向他们的总统说明他的入侵是如何陷入困境的。据一位熟悉此事的人说，当一位长期从事民意调查的人向普京的办公室提出一项调查，显示入侵后不久公众的支持率低于预期时，他的办公室用普京的全名回应说：“弗拉基米尔·弗拉基米罗维奇现在不需要感到不安。”

报导提及，当新冠疫情在2020年爆发时，注重健康的普京从他在莫斯科郊区的惯常住所撤退到距离首都250英里的瓦尔代湖附近的一个偏远庄园，以及位于黑海边的索契总统夏日住所。据知情人士透露，在那里，他与他的老朋友、俄罗斯媒体大亨科瓦利丘克（Yuri Kovalchuk）一起度过了漫长的时光，他们两人就恢复大俄罗斯的共同想法进行了讨论。

报导称，据熟悉此事的人士讲，包括佩斯科夫在内的其他官员大多通过视频屏幕与普京交谈。佩斯科夫拒绝对这一说法进行评论。美国中情局局长伯恩斯（Bill Burns）在今年4月的一次发言中提到，普京的“顾问圈子缩小了，在这个小圈子里，质疑他的判断力或他对自己的命运是恢复俄罗斯的影响力这一近乎神秘的信念提出质疑，从来都不会对职业生涯有任何帮助”。

其中最主要的鹰派顾问是俄联邦安全会议秘书帕特鲁舍夫，他与普京在列宁格勒同为年轻克格勃军官时就有过合作。帕特鲁舍夫曾说，美国“宁愿俄罗斯根本不存在”。熟悉此事的美国官员说，随着这个圈子的收紧，普京变得越来越偏执，确信美国正在乌克兰部署核武器。

这些官员说，俄军总参谋长格拉西莫夫和国防部长绍伊古保留了与普京接触的机会，但缺乏影响，无法缓和他的观点。2021年7月，普京发表了一篇长达6917字的关于乌克兰国家的历史文章，即《论俄罗斯人和乌克兰人的历史统一》，这篇文章是在科瓦利丘克的陪同下单独撰写的。

报导称，在乌克兰境内，一位与克里姆林宫有联系的商人也正在告诉普京他想听到的内容。俄罗斯资助的乌克兰寡头政治家梅德韦丘克(Viktor Medvedchuk)让普京成为他女儿达里娅的教父。据乌克兰前总检察长卢岑科（Yuriy Lutsenko）说，多年来，梅德韦丘克有一条专线可以与普京联系——一个带有俄罗斯号码的电话和一个乌克兰人称之为Kremlyovka的安全呼叫应用程序，指的是克里姆林宫。在调查2014年马航MH17航班在乌克兰上空被击落的事件中，该部门曾窃听过与克里姆林宫有关人员的电话。

两位接近克里姆林宫的人士说，梅德韦丘克曾向普京保证，乌克兰人认为自己是俄罗斯人，并将用鲜花欢迎入侵的俄罗斯士兵。梅德韦丘克后来在乌克兰被捕，然后作为9月换俘的一部分被释放到俄罗斯。与此同时，据乌克兰国家安全和国防委员会秘书达尼洛夫（Oleksiy Danilov）和一位接近克里姆林宫的人士称，俄联邦安全局在入侵前篡改民意调查数据，以说服普京：乌克兰人将欢迎俄罗斯士兵。达尼洛夫说，其他民意调查似乎完全是捏造的。

俄联邦安全局没有回应评论请求。据前俄罗斯情报官员和一位接近俄国防部的人士称，战争计划更多地落在俄联邦安全局身上，而不是军队。在入侵前的几周，俄罗斯国防部保持着正常的工作时间，对紧迫性没有什么感觉。

据熟悉此事的人说，佩斯科夫、俄罗斯外交部长拉夫罗夫、总统办公厅主任瓦伊诺（Anton Vaino）以及总统办公厅第一副主任基里延科（Sergey Kirienko）都不知道这些计划。战争开始15天后，在他对基辅的闪击战失败后，普京在一张绣有金色图案的扶手椅上皱着眉头，俄防长在一次电视会议上通过视频链接向他介绍情况。

“弗拉基米尔·弗拉基米罗维奇，一切都在按计划进行，”绍伊古说。“我们每天都向您报告。”

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