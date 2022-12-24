拜登签署涉及8579亿美元的2023财年国防授权法案

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美国总统拜登（Joe Biden）12月23日正式签署了价值8579亿美元的2023财年国防授权法案。其中，美国国防部将获得8167亿美元。拜登通过声明表示，该法律“为美国军人及其家属提供了重要的福利并加强了诉诸司法的机会，还包括支持我国国防、外交和国土安全的关键权力”。

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据五角大楼介绍，“该法律意味着美国国防部的军事人员和文职人员加薪4.6%，并包括高出拜登政府提出的国防预算申请450亿美元，以应对通货膨胀的影响和加速《国防战略》的实施”。 该法律还为美国能源部和美国国防核设施安全委员会的国家安全计划授权了303亿美元，为其他与国防有关的活动授权了3.78亿美元。

五角大楼称，“虽然通货膨胀率一直在下降，但该法律授权126亿美元用于通货膨胀对采购的影响。它还为军事建设的通货膨胀增加了38亿美元的资金。该法律为国防部燃料采购的通货膨胀影响授权了25亿美元，这是对该机构规模的一个证明”。该法律中较有争议的一项内容是要求美国国防部长取消美军人员强制接种新冠疫苗的任务。

美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）于2021年8月24日下令执行该任务。据悉，大约98%的现役军人和96%的美军总兵力已经接种了新冠疫苗。自4月以来，只有两名美国军人死于新冠疫情。就新法中有关废除强制接种疫苗内容，美国国防部官员说，“将完全遵守法律”。

经拜登签署成为法律的《2023年国防授权法》为美国海军造船业授权了326亿美元，增加了47亿美元。这将为建造11艘战斗舰艇提供资金，包括3艘阿利·伯克级驱逐舰；2艘弗吉尼亚级攻击核潜艇；2艘远征快速运输舰；1艘星座级护卫舰；1艘圣安东尼奥级两栖船坞登陆舰；1艘约翰·刘易斯油轮和1艘纳瓦霍级牵引、打捞和救援船。法律还要求为美国海军建造第三艘阿利·伯克级驱逐舰，并为此拨款22亿美元。

该法律为8架F-18E/F战斗机、16架F-35C战斗机、15架F-35B战斗机和12架CH-53K直升机提供资金。其还授权增加两架V-22鱼鹰式倾转旋翼机、七架E-2D“高级鹰眼”预警机和五架KC-130J加油机，并资助了几个无人驾驶航空平台，包括MQ-4C海卫一(Triton)无人机和MQ-25黄貂鱼型(MQ-25 Stingray)无人机系统。

该法律并批准了“欧洲威慑倡议”2023财年的全部预算要求，并延长和修订了“乌克兰安全援助倡议”(USAI) 。该倡议允许拜登政府从制造商手中购买武器交付乌克兰，而非从五角大楼现存的武器储备中对乌提供军事援助。它授权在2023财年通过“乌克兰安全援助倡议”对乌提供8亿美元军援，比拜登政府最初的预算要求提高了5亿美元。

该法律还希望向乌克兰提供长期援助，特别是放弃与支持乌克兰的弹药合同有关的限制，或增加国防部的关键弹药库存。它还为某些弹药提供了多年的采购授权。

在全球范围内，该法律将“太平洋威慑倡议”延长至整个2023财年，并确定了约115亿美元的投资，以支持该倡议的目标。据中央社报导，该法律授权未来5年提供台湾100亿美元军援，并要求加速处理台湾军购请求。其内容还呼吁美台联合军演、邀台参与2024年环太军演。

美国参议院军事委员会主席里德（Jack Reed）周五表示，“该立法提供了一个全面的蓝图，以装备、供应和训练美国部队；为军人家属提供服务；并加强对五角大楼和军事项目的监督。它还加强了对乌克兰和台湾的支持。”

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